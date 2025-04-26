WTT挑戰賽》16名小將僅1人晉級16強 中國「娃娃軍團」慘遭震撼教育

中國15歲小將姚睿軒在女單16強賽不敵日本女將長崎美柚。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕隨著15歲小將姚睿軒在女單16強戰以1:3不敵日本女將長崎美柚，中國「娃娃軍團」在2025年WTT突尼斯挑戰賽男、女單打賽事宣告全軍覆沒，無人晉級8強，長期稱霸世界桌壇的中國隊基石也出現鬆動跡象。

為了借鑒日本隊的模式，透過國際賽磨練年輕球員，中國隊這次在突尼斯挑戰賽派出16名13歲至17歲的新秀，包括去年世界青少年錦標賽U15歲組男單冠軍李和宸、女單冠軍姚睿軒，不料卻慘遭震撼教育。

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男單小組賽，中國隊7人出征，只有李和宸通過考驗，3連勝挺進32強正賽，包括2023年世青U15男單冠軍削球手孫楊及黃旭南、何忠貴、孫龍、王吉軒、翟家樂都在小組賽出局。

16歲的李和宸32強面對世界排名21的日本17歲新星松島輝空，也以7:11、4:11、12:14落敗。持外卡參賽的16歲伍毅菲同樣以0:3不敵印度好手德塞，止步32強。

女子組方面，被寄予厚望的13歲女神童祝啟慧在小組賽以3:1擊敗台灣新秀葉伊恬，但在資格賽最後一輪1:3敗給日本的上澤杏音，無緣挺進正賽。

姚睿軒正賽首輪以直落三輕取羅馬尼亞的迪亞可努，但16強戰1:3敗給世界排名23的長崎美柚；直接晉級正賽的丁怡婕0:3輸給世界排名第6的日本一姐張本美和、17歲的閻禹橦同樣以0:3敗給日本的佐藤瞳，兩人都在32強止步。

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