BCL》盧峻翔只拿11分沒差！領航猿力退雅加達明燈收3連勝

領航猿贏球。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿今在新莊體育館迎來本季在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）主場首戰，靠瓊斯拿16分、伯朗「雙十」演出，以66：63力退雅加達明燈，收下小組賽3連勝。

領航猿在客場的小組賽收下2連勝，今首節多點開花，一共7人有分數進帳，打完首節取得19：10的領先，不過次節開局卻陷入得分荒，被對手以12：1的攻勢反超，領航猿靠葛拉漢接連得手、伯朗倒數37秒外線破網，帶著35：34的些微優勢進入下半場。

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葛拉漢拿全隊最高12分，其中8分集中在第二節，一哥盧峻翔前兩節只拿1分，印尼隊以戈安塔拉（Agassi Yeshe Goantara）11分最佳，前夢想家洋將麥卡洛挹注6分。

易籃後雙方持續你來我往，領航猿由伯朗、盧峻翔輪流得手拉出一波11：0的高潮取得50：42領先，帶著53：46優勢進入決勝節，末節伯朗、瓊斯持續輸出，不過印尼隊洋將麥克勞夫林（JaQuori McLaughlin）在最後2分鐘連拿5分，追到61：64，只剩3分差。

接下來領航猿靠盧峻翔2罰俱中擴大領先，雖然隨後麥克勞夫林2罰也都沒失手，且盧峻翔在倒數12秒發生失誤，不過對手接下來2次在外線出手都沒進，也讓領航猿以3分差驚險收下勝利。

領航猿今團隊命中率僅32.8%，瓊斯繳全隊最高16分，伯朗15分、10籃板，葛拉漢13分、6籃板，盧峻翔11投2中拿本土最佳11分，明燈隊以麥克勞夫林24分最佳，麥卡洛13分、10籃板。

領航猿盧峻翔（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

領航猿瓊斯三分出手。（記者陳志曲攝）

領航猿伯朗（中）三分出手。（記者陳志曲攝）

領航猿葛拉漢（中）。（記者陳志曲攝）

雅加達明燈麥卡洛。（記者陳志曲攝）

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