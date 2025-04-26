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中職》呂詠臻遭強襲球K中退場 樂天驚險贏球、對富邦跨季7連勝

2025/04/26 22:58

樂天桃猿拿下勝利。（記者陳志曲攝）樂天桃猿拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將雖於9局下發動反撲扳回4分，仍以6：7不敵樂天桃猿，今年在主場新莊首次連敗，本季與樂天交手3戰皆墨，跨季對戰更已7連敗。

樂天9局下領先5分換上呂詠臻，先保送范國宸再被董子恩擊出的強襲球命中脖子，雖能自行起身且意識清楚沒有大礙，樂天基於保險起見換王志煊接手，不料王志煊連續投出3個觸身球，讓富邦悍將擠回2分追成4：7。

樂天押上終結者陳柏豪，被周佳樂安打、申皓瑋高飛犧牲打各失1分，最終連續解決豊暐、高國麟，樂天以1分險勝，陳柏豪拿下本季第5次救援成功。

總教練古久保健二表示，呂詠臻是被打到脖子，目前雖然沒有大礙，還是需要觀察，明天可能無法上場，朱承洋雖在補位時胸部撞到壘包，仍能留在場上投球，看起來是沒有大礙，也要等明天再觀察。

王志煊賽後自責落淚，被副領隊沈鈺傑搭肩膀走回休息室，古久保認為，王志煊前次出賽已經有觸身球，今天又是連續3個，前面投手因傷退場，他可以熱身準備到好，希望可以再努力一點。

樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳柏豪上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿王志煊（中）退場。（記者陳志曲攝）樂天桃猿王志煊（中）退場。（記者陳志曲攝）

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