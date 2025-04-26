BCL》手感欠佳11投僅2中 「夜王」盧峻翔點出自己的新課題

領航猿盧峻翔（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿今在新莊體育館迎來本季在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）主場首戰，以66：63險勝雅加達明燈，收下小組賽3連勝，不過一哥盧峻翔手感欠佳11投2中只拿11分，他賽後坦言，必須把狀況調整得更好。

領航猿上次出賽已經是4月12日在PLG例行賽最終戰交手高雄鋼鐵人，不過盧峻翔該役未上陣，他上一次出賽已經要追溯至4月6日，在印尼客場交手明燈隊，該役他拿下15分。

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盧峻翔今上半場只拿1分，終場以11分、6籃板、3助攻、3抄截作收，他賽後表示，已經兩個多禮拜沒比賽，「基本上這段時間都是以調整自己的身體為主，今天的表現表示沒有調整好，希望能努力調整回來。」

盧峻翔指出，在調整的過程中還是都以備戰PLG總冠軍賽為主，不過也希望能透過BCL這樣的國際賽來看看大家的狀況如何，「很顯然我今天的狀況沒有很好，表示我要更上緊發條。」

盧峻翔本季四線作戰，還參與東超、亞洲盃資格賽，一度是賽程最密集的職籃球員，當時疲勞恢復成為重要課題，近期則是比賽數驟降，對於兩種截然不同的狀況，盧峻翔說，「這對我而言當然是新的挑戰，年後密集的比賽導致身體有點疲勞，需要一點調整的時間，現在這個階段遇到國際賽其實還是不會失去興奮感，因為對我們來說還是很有幫助，但我今天的表現就是不太好。」

領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

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