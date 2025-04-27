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中職》台鋼雄鷹第9局0失分全聯盟唯一 林詩翔登板勝率高達9成

2025/04/27 06:57

台鋼雄鷹林詩翔投出再見三振後，激動怒吼。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹林詩翔投出再見三振後，激動怒吼。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天賽前全聯盟只有富邦悍將和台鋼雄鷹在第9局無失分，隨著昨9局上樂天桃猿攻下2分，讓富邦第9局無失分的金剛不壞之身破功，而台鋼則在林詩翔後援1局無失分順利關門扳倒統一獅，成為本季唯一在第9局無失分的球隊。

翻閱數據，本季台鋼在第9局守了12場、12局都無失分成為聯盟唯一，新一代守護神林詩翔10場出賽都有在第9局亮相，其中兩場跨局投球，這10場登板台鋼贏了9場，勝率高達9成。

本季林詩翔出賽10場共投11.1局都無失分，防禦率是完美的零，被打擊率1成90、每局被上壘率0.88，戰績2勝0敗，另有1次中繼成功和5次救援成功。

★本季台鋼雄鷹第9局投手表現

日期 對手 局數 投手表現

4/4 樂天桃猿 9局上 林詠翔1局無失分，勝投

4/5 樂天桃猿 9局上 林詠翔1局無失分，救援成功

4/6 樂天桃猿 9局上 王躍霖1局無失分，無關勝敗

4/8 統一獅 9局上 林詠翔1局無失分，救援成功

4/9 統一獅 9局上 林詠翔1局無失分，中繼成功

4/13 富邦悍將 9局下 林詠翔2局無失分（投第9、10局），勝投

4/15 中信兄弟 9局下 　林詠翔1.1局無失分（投第8、9局），救援成功

4/18 味全龍 9局上 林詩翔1局無失分，無關勝敗

4/19 味全龍 9局上 林詠翔1局無失分，救援成功

4/20 味全龍 9局上 施子謙2局無失分（投第8、9局），無關勝敗

4/24 樂天桃猿 9局下 林詠翔1局無失分，救援成功

4/26 統一獅 9局下 林詩翔1局無失分，無關勝敗

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