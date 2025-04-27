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柔道》袁姵君苦盡甘來 柔道亞錦賽女子63公斤級摘銅首度站上頒獎台

2025/04/27 00:02

袁姵君（藍衣）拿下亞錦賽銅牌。（資料照）袁姵君（藍衣）拿下亞錦賽銅牌。（資料照）

（中央社）台灣柔道女將袁姵君今天在柔道亞錦賽摘下女子63公斤級銅牌，生涯首度站上亞錦賽頒獎台，經歷肩膀傷勢與低潮的她， 以苦盡甘來形容內心感動。

今年亞洲柔道錦標賽在泰國曼谷舉行，台灣25歲柔 道女將袁姵君今天在女子63公斤級亮相，名列第7種子的她首輪輪空，接下來一路過關斬將，雖在4強不慎落敗、無緣前進金牌戰，不過在銅牌戰靠著關鍵「有效」擊敗吉爾吉斯好手柯奇孔巴耶娃（Adina Kochkonbaeva），如願站上頒獎台。

生涯首度在柔道亞錦賽奪牌，袁姵君賽後接受中央社採訪時以「苦盡甘來」形容內心的感動，因為她在 2021年遭遇肩膀傷勢，歷經開刀、艱辛復健後，耗費 了整整一年才重返賽場，起初還抓不到場上節奏，導 致情緒低落，進而陷入低潮。

而且台灣柔道代表隊不一定每次都會派出女子63公 斤量級，因此袁姵君有時須跨級挑戰女子70公斤級， 讓她感覺自己似乎一直在原地踏步，還曾一度萌生放 棄念頭，甚至前往速食店打工。

然而，在隊友、教練不離不棄的鼓勵下，加上成功 入選2026名古屋亞運培訓隊，袁姵君慢慢將體能、技 術調整到位，讓自己在場上比較不容易害怕，「這面 獎牌幫助我信心提升很多，想要獻給我自己，還有一 路陪伴我的隊友、老師們。」

接下來袁姵君將征戰5月9日舉行的哈薩克柔道大滿 貫賽，同時將重點擺在6月在匈牙利登場的世界柔道 錦標賽，下半年還有世界大學運動會，她也會堅定朝 著名古屋亞運女子63公斤級賽場的目標前進。

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