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NBA》艾倫率東霸天騎士3：0聽牌 熱火輸37分季後賽隊史最慘

2025/04/27 06:59

J.艾倫。（歐新社）J.艾倫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當家中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）、替補前鋒杭特（De'Andre Hunter）合得43分，東霸天騎士一路領先下，終以124：87痛擊熱火，東部季後賽首輪3：0聽牌，也讓邁阿密地主球迷見證淨輸37分的季後賽隊史最慘敗仗。

騎士第11次7戰4勝制取得3：0 絕對優勢，先前10回都在詹姆斯（LeBron James）時代，當時全部4：0橫掃對手，這也是聯盟史上第159次出現3：0，過去157隊都贏得系列賽。如今西霸天雷霆同樣3：0領先灰熊，至於騎士則準備再接再厲，客場直落四撲滅熱火。熱火先前季後賽輸分最多之役，為2013年總冠軍戰第3場以36分之差不敵地主馬刺，但最終第7戰封王；如今的熱火無路可退，面臨提前出局危機。

G3熱火回家只打5分半鐘好球，接下來騎士鋒衛帶起一波33：5猛攻，不但後來居上超前，上半場更形成62：42。易籃再戰，騎士一度8投不進，但熱火這段期間也只得4分，平白浪費反撲機會，又讓騎士重新控制戰局，帶著88：64進入第4節，也提前奠定勝基。騎士6人得分達雙位數，J.艾倫侵略性打法包辦22分、10籃板，替補前鋒杭特（De'Andre Hunter）三分彈5投3中，貢獻21分。

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