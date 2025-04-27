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MLB》洋基明星終結者防禦率破11「關不了門」！布總談換人給出看法

2025/04/27 07:33

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天以2：4遭光芒逆轉，2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）9上登板關門卻再度砸鍋，賽後總教練布恩（Aaron Boone）受訪時表示，球隊會持續討論是否該繼續讓威廉斯擔任守護神一職。

威廉斯昨天9上登板1人都沒解決，被敲出2支安打與投出1次觸身球，丟掉3分讓洋基慘遭逆轉，吞下本季首次救援失敗與本季第2敗，他近期上場狀況頻頻，上週對陣光芒時更曾搞砸4分領先優勢，目前他合計10場登板8局投球丟掉10分自責分，防禦率高達11.25。

洋基休季送出明星左投柯提斯（Nestor Cortes）與內野新秀杜賓（Caleb Durbin），交易來2屆年度救援王得主威廉斯，原先希望他能延續身手，然而威廉斯本季的四縫線速球被打擊率高達0.462，就連招牌變速球的被打擊率也達0.273，壓制力完全不如以往。

洋基總教練布恩表示，目前尚未決定是否要拔掉威廉斯終結者一職，「我們還會繼續討論這件事，我還沒跟他談過，我們會做對球隊和他最好的決定。我們只是要撐過這個小低潮，我仍然期待他能有很棒的表現。」

被問及有何理由讓威廉斯持續把關第9局，布恩表示，威廉斯長期以來都是大聯盟最具宰制力的終結者之一，「我知道現在的結果還不理想，但他的整體球質與變速球的威力仍在，當然現在打者讓他吃足苦頭，他也失去三振能力、常常球數陷入落後。一旦他能先搶下好球數，扭轉這點，我相信他會找回昔日的身手。」

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