NBA季後賽》誰能擋住雷霆？SGA轟38分宰灰熊 霸氣4：0橫掃晉級次輪

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今在首輪季後賽G4，靠著一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下38分，終場以117：115擊敗灰熊，系列賽4：0完成橫掃，晉級次輪。

雷霆前三節外線手感不佳，三分球合計29投4中，而灰熊在莫蘭特（Ja Morant）受傷缺陣的情況下，也打得相當辛苦，比賽前三節結束時，雷霆以88：85領先，戰況膠著。

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決勝節中段，雷霆靠著J.威廉斯（Jalen Williams）三分球破網，建立雙位數領先優勢，不過灰熊也沒放棄，開始急起直追反撲，讀秒階段威廉斯（Vince Williams Jr.）和巴恩（Desmond Bane）接連轟進三分球，灰熊在最後7.1秒時追到114：116落後。

隨後J.威廉斯2罰中1，灰熊有追平比數的機會，不過雷霆用犯規策略，不讓灰熊投三分球，巴恩站上罰球線命中第一球後，第二球故意不進，但灰熊沒能搶到籃板，終場雷霆驚險以2分之差獲勝，成為首支晉級次輪的隊伍。

吉爾吉斯亞歷山大全場24投13中，加上罰進11球，貢獻38分、6助攻，J.威廉斯23分、4籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）11分、12籃板。

灰熊方面，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）30分、11籃板，巴恩和亞爾達瑪（Santi Aldama）都進帳23分。

雷霆完成橫掃。（美聯社）

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