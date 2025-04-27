晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》誰能擋住雷霆？SGA轟38分宰灰熊 霸氣4：0橫掃晉級次輪

2025/04/27 08:07

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今在首輪季後賽G4，靠著一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下38分，終場以117：115擊敗灰熊，系列賽4：0完成橫掃，晉級次輪。

雷霆前三節外線手感不佳，三分球合計29投4中，而灰熊在莫蘭特（Ja Morant）受傷缺陣的情況下，也打得相當辛苦，比賽前三節結束時，雷霆以88：85領先，戰況膠著。

決勝節中段，雷霆靠著J.威廉斯（Jalen Williams）三分球破網，建立雙位數領先優勢，不過灰熊也沒放棄，開始急起直追反撲，讀秒階段威廉斯（Vince Williams Jr.）和巴恩（Desmond Bane）接連轟進三分球，灰熊在最後7.1秒時追到114：116落後。

隨後J.威廉斯2罰中1，灰熊有追平比數的機會，不過雷霆用犯規策略，不讓灰熊投三分球，巴恩站上罰球線命中第一球後，第二球故意不進，但灰熊沒能搶到籃板，終場雷霆驚險以2分之差獲勝，成為首支晉級次輪的隊伍。

吉爾吉斯亞歷山大全場24投13中，加上罰進11球，貢獻38分、6助攻，J.威廉斯23分、4籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）11分、12籃板。

灰熊方面，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）30分、11籃板，巴恩和亞爾達瑪（Santi Aldama）都進帳23分。

雷霆完成橫掃。（美聯社）雷霆完成橫掃。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中