NFL》從首輪大熱門到乏人問津！名人堂球星之子等到第5輪終於中選

S.桑德斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕為期三天的2025年NFL選秀今天落幕，原本選前預測為首輪熱門的四分衛、名人堂球星桑德斯（Deion Sanders）之子S.桑德斯（Shedeur Sanders），在第一天意外落選後身價急速下跌，直到第三天第5輪144順位，才被克利夫蘭布朗隊相中。

S.桑德斯選前被看好為首輪熱門，然而第一天總共有3名四分衛中選，新科狀元郎沃德（Cam Ward）一如外界預料，但意想不到的是紐約巨人在首輪25順位優先選擇密西西比大學四分衛達特（Jaxson Dart），成為本屆第2位中選的四分衛，而在巨人之前包含布朗、聖徒與鋼人等需要四分衛的球員都選進其他位置的球員，也確定S.桑德斯掉出首輪。

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至此S.桑德斯身價選雪崩式暴跌，第二天進行的2至3輪選秀，紐澳良聖徒在第2輪拿下路易斯維爾大學的肖克（Tyler Shough），西雅圖海鷹第3輪阿拉巴馬大學的米洛（Jalen Milroe），而布朗還是跳過S.桑德斯並選進奧特岡大學的加布瑞爾（Dillon Gabriel），也確定S.桑德斯至少要等到選秀第三天，才有可能中選。

第4輪沒有任何四分衛中選，S.桑德斯終於在第5輪144順位被唱名，前一次已經拿四分衛的布朗決定再添加深度，將S.桑德斯拿下。值得一提的是，布朗在選前就曾和S.桑德斯有大量接觸，球團高層甚至親自飛往科羅拉多州博爾德，與S.桑德斯和他的昔日隊友、今年選秀榜眼的二刀流大物杭特（Travis Hunter）共進晚餐，隔天也有參加他們的試訓，如今S.桑德斯確定來到克利夫蘭，但仍比預期晚非常多。

布朗第5輪選進S.桑德斯。（美聯社）

布朗送出第166順位與第192順位籤，向海鷹換來第144順位並拿下S.桑德斯。布朗總管貝瑞（Andrew Berry）坦言，本來沒打算選兩名四分衛，但仍保持選擇彈性，直到第三天其他感興趣的球員陸續被選走後，布朗認為以第5輪拿下S.桑德斯的價值不容錯過，最後決定出手。

NFL內線記者佛勒（Jeremy Fowler）表示，S.桑德斯缺乏頂級天賦，讓他跌出首輪，但跌出第2輪實在難以理解，他點出，S.桑德斯在選前進行面試時，其態度與溝通讓許多球隊產生疑慮；而當天賦並不足以掩蓋他的負面印象與麻煩時，自然就會讓許多球隊感到卻步。

目前布朗隊的QB Room有近年傷病不斷又陷入性醜聞的前明星華森（Deshaun Watson）、40歲老將法雷科（Joe Flacco）、休季從費城老鷹交易來的前首輪皮克特（Kenny Pickett），以及今年的新秀加布瑞爾與S.桑德斯。布朗隊總教練斯捷法斯基（Kevin Stefanski）表示，球隊會讓這5人公平競爭先發位置，同時為每人制定專屬的訓練計畫。

S.桑德斯。（資料照）

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