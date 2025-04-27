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NBA季後賽》浪費20分領先！金塊戲劇性絕殺灌籃推翻快艇追平系列賽

2025/04/27 08:58

戈登灌籃絕殺快艇。（法新社）戈登灌籃絕殺快艇。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽首輪G4，一度領先達20分的金塊，在決勝節遭到主隊快艇上演逆轉秀，但最後靠著戈登（Aaron Gordon）的絕殺扣籃，終場101：99險勝快艇，以2：2扳平系列賽。

金塊前兩戰在主場與快艇戰成1：1平手，但G3回到快艇主場以83：117慘遭血洗，該場比賽還傷了替補重要戰力魏斯布魯克（Russell Westbrook）。今天賽前球隊也宣布魏斯布魯克將缺陣。

少了一名替補大將的金塊今天持續在客場應戰，首節靠著約基奇（Nikola Jokic）5投4中進帳9分、團隊48%命中率下，以27：22小幅領先快艇；但次節主隊快艇緊咬比分，半場打完金塊與快艇戰成50：48。

易籃後金塊火力大爆發，約基奇一人狂砍16分，小波特（Michael Porter Jr.）也在外線開火，金塊單節打出35：17的猛烈攻勢，三節打完取得85：65的巨大領先。然而決勝節快艇急起直追，雷納德（Kawhi Leonard）連續砍分，鮑威爾（Norman Powell）連續兩顆關鍵三分球追到1分差，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）又在籃下搶到進攻籃板放進2分，快艇97：96上演大逆轉。

比賽最後1分11秒，金塊靠約基奇2罰1中追平，接著再投進高難度中距離要回2分領先，但快艇祖巴克（Ivica Zubac）也回敬2分，雙方最後8秒又戰平。金塊最後一波進攻，約基奇在包夾下慌亂出手，此時在籃下的戈登在時間到點前及時補灌絕殺快艇，金塊在客場扳平系列賽。

金塊約基奇25投14中攻下全場最高36分，外加21籃板8助攻的準大三元成績單，小波特與布朗（Christian Braun）各貢獻17分，戈登14分進帳；快艇雷納德24分最高，鮑威爾拿下22分，祖巴克19分，至於哈登（James Harden）則有15分。

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