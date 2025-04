NBA季後賽》浪費20分領先！金塊戲劇性絕殺灌籃推翻快艇追平系列賽

戈登灌籃絕殺快艇。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽首輪G4,一度領先達20分的金塊,在決勝節遭到主隊快艇上演逆轉秀,但最後靠著戈登(Aaron Gordon)的絕殺扣籃,終場101:99險勝快艇,以2:2扳平系列賽。

金塊前兩戰在主場與快艇戰成1:1平手,但G3回到快艇主場以83:117慘遭血洗,該場比賽還傷了替補重要戰力魏斯布魯克(Russell Westbrook)。今天賽前球隊也宣布魏斯布魯克將缺陣。

少了一名替補大將的金塊今天持續在客場應戰,首節靠著約基奇(Nikola Jokic)5投4中進帳9分、團隊48%命中率下,以27:22小幅領先快艇;但次節主隊快艇緊咬比分,半場打完金塊與快艇戰成50:48。

易籃後金塊火力大爆發,約基奇一人狂砍16分,小波特(Michael Porter Jr.)也在外線開火,金塊單節打出35:17的猛烈攻勢,三節打完取得85:65的巨大領先。然而決勝節快艇急起直追,雷納德(Kawhi Leonard)連續砍分,鮑威爾(Norman Powell)連續兩顆關鍵三分球追到1分差,波丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)又在籃下搶到進攻籃板放進2分,快艇97:96上演大逆轉。

比賽最後1分11秒,金塊靠約基奇2罰1中追平,接著再投進高難度中距離要回2分領先,但快艇祖巴克(Ivica Zubac)也回敬2分,雙方最後8秒又戰平。金塊最後一波進攻,約基奇在包夾下慌亂出手,此時在籃下的戈登在時間到點前及時補灌絕殺快艇,金塊在客場扳平系列賽。

金塊約基奇25投14中攻下全場最高36分,外加21籃板8助攻的準大三元成績單,小波特與布朗(Christian Braun)各貢獻17分,戈登14分進帳;快艇雷納德24分最高,鮑威爾拿下22分,祖巴克19分,至於哈登(James Harden)則有15分。

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!!



ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE #TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q