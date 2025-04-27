中職》單週押出「四洋先發」 台鋼投教橫田久則：這也算是Taiwan Style

橫田久則。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹本週5場比賽前4戰都由洋投先發，今單週最後一戰才交由休息11天的土投陳柏清先發，日籍投手教練橫田久則不諱言地說：「台灣大部分的輪值都會像這樣，以洋將優先的Taiwan Style」。

台鋼本週依序推出石萬金、後勁、艾速特，昨則由剛開季就以腰傷下二軍的吉田一將進行本季初先發，並因一軍只能登錄3名洋投， 而將艾速特降下二軍，今再由陳柏清登板。除了讓陳柏清這次休息較久再登板先發，也讓另一名本土左投江承諺跳過一次先發，橫田表示，柏清的防禦率維持在2點多、承諺的比賽控制能力很好，兩人都沒什麼問題，「只是把洋將最大化，這也是一種Taiwan Style」。

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橫田過去曾效力兄弟象兩季，且在2003年以16勝拿下中職勝投王，而後2005、2006在兄弟象擔任投手教練兩季後返回日職發展，2023年1月起再加入新軍台鋼教練團，而依他的視角，「中職目前整體職棒環境，仍然相當倚賴洋投，但各隊洋將其實沒有差距太大，比較看出差距的是台灣投手。」他並以前天艾速特登板6局失1分那場為例，認為若台鋼7局下有守住不失分，其實依照獅隊相對強度沒有到很高的中繼投手群，台鋼仍是有機會的。

對於目前台鋼的年輕本土投手，橫田仍然相當期待，除了包括牛棚目前張誠恩和林詩翔兩人在後防很努力幫助球隊守住勝利，他也希望能有更多好的本土牛棚，並培育出新生代優質的本土先發，「我們期待本土投手成長起來，未來能將洋將移到後援，是有這個可能性。」

只是台鋼現階段仍以「洋將優先」策略，本週也首次祭出「四洋先發」，目前戰績是收下2勝2敗，包括昨吉田5局失2分無關勝敗。至於為何下放艾速特，而保留現階段勝投尚未開張的石萬金，橫田指出，這個取捨比較困難一點，「但我們還要考慮到5、6月的賽程，才去做這樣的調度。還要包含他們身體的疲勞程度。」

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