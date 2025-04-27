中職》「就我跟他知道」 胡智爲暫調牛棚摸索餅總給的方向

胡智爲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅「大哥」胡智爲在歷經前4場先發一勝難求後，今接受教練團指令在牛棚待命長中繼，他表示總教練林岳平有給出一個方向，「具體內容就不多聊，就我跟他知道」，目前他仍在找出方法去將這個方向執行好。

胡智爲去年2月進行右手肘骨刺清創手術，同年8月復出進行5場先發1勝3敗後轉後援調整，在台灣大賽首戰也以後援身分登板。由於古林睿煬轉赴日職發展，胡智爲本季成為教練團寄予厚望的本土先發投手，但開季4場先發前3戰都只完成4局，第4場投到5局但失4分吞敗，目前累計防禦率5.29。

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「目前就是球偏高容易被掌握，控球部分其實還好，只是策略沒有執行到位，球的位置沒有丟出來」，胡智爲也知道自己目前問題所在，投手教練也告訴他將球壓低、把球的位置丟出來，「把球壓低，其實是大家都知道的事情，但大家想去做，不見得做得好。」

餅總在胡智爲第3場先發的賽後有找他長聊，「其實從去年總冠軍賽他上來跟我講話開始，他一直都在丟一個方向，只是這個方向很大，要去執行並不容易。」那天賽後也聊了很多，胡智爲表示各個方面都有聊，「都打到職業了，教練團就是給你個方向去執行，還是要看我個人造化」。

胡智爲知道自己還有很多不足要調整，現階段球隊需要他在牛棚就先做好，「這個方法是對球隊目前最好的方法，我就把份內事情做好。看這段期間能否調整好，再轉回去先發位置」。

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