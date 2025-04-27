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蘇迪曼盃》全新混雙葉宏蔚／胡綾芳開紅盤 台灣隊1：0加拿大

2025/04/27 10:28

葉宏蔚／胡綾芳。（資料照）葉宏蔚／胡綾芳。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今天登場，台灣隊首場迎戰加拿大，新組成的混雙葉宏蔚／胡綾芳，以22：20、21：14打敗李家瑋／吳宛菱，為台灣開出紅盤。

本屆在中國廈門進行，共16國參賽並分成4組，取各組前2晉級8強。台灣自2011年起連7屆挺進8強，只是也連7次挑戰4強空手而歸，本屆和加拿大、捷克、南韓同組。

台灣隊這次沒有戴資穎坐鎮女單，男單有周天成、林俊易把關，男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤也有一定實力，想殺出重圍關鍵預料落在混雙，就看葉宏蔚／胡綾芳、陳政寬／許尹鏸能否頂住壓力。

葉宏蔚／胡綾芳首度合體，今天首局從領先打到變落後，甚至面臨18：20危機，還好他們有辦法頂住壓力後來居上。葉宏蔚／胡綾芳在第二局又從領先變落後，不過兩人實力依舊勝過對手在13：13平手打出8：1攻勢，直落二替台灣先下一城。

台灣隊第二點男單將由周天成對戰楊燦，第三點女單由邱品蒨挑戰李文珊，第四點男雙王齊麟／邱相榤遭遇賴炳瓚／矢倉尼爾；女雙：謝沛珊／洪恩慈 vs 丹特（Jackie Dent）／克里絲托（Crystal Lai）。

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