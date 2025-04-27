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NBA季後賽》史上首見壯舉！金塊戈登談絕殺灌籃挖苦約基奇「麵包」

2025/04/27 11:03

戈登絕殺灌籃。（法新社）戈登絕殺灌籃。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在西部季後賽首輪G4一度領先快艇20分，但決勝節遭到對手大逆轉，所幸最後靠著戈登（Aaron Gordon）絕殺補灌，以101：99氣走主隊快艇並扳平系列賽，戈登也締造季後賽史上首見紀錄。

金塊在第三節打出35：17攻勢取得20分領先，決勝節卻一口氣敗光，比賽最後1分11秒，約基奇2罰1中追平後投進高難度轉身後仰中距離要回領先，但快艇馬上回敬2分再度戰平，最後8秒內，約基奇在包夾之中慌亂出手，卻投成大「麵包」，剛好被籃下的戈登完成另類空中接力補扣，且幾乎在比賽結束最後一刻同時灌進，完成絕殺。

最後在裁判重新檢視重播畫面後，確定戈登在時間到點前完成灌籃，金塊團隊欣喜若狂，快艇主場責頓時鴉雀無聲。根據《ESPN》指出，這是NBA季後賽史上，第一次有人用灌籃完成絕殺。

「真是一場瘋狂的比賽！」戈登賽後在場邊受訪直呼，「我只想處理好任何可能形成的籃板球，並嘗試補籃，盡全力做任何球隊需要我做的事，只為了贏下這場比賽。」賽後記者會上，戈登與約基奇一同受訪，戈登還不忘挖苦約基奇的「麵包」：「妙傳啊！」而約基奇也笑著回應媒體：「沒有啦，那不是傳球。」

戈登今天全場上陣43分鐘進帳14分6籃板5助攻，而在比賽第二節，金塊布朗（Christian Braun）與快艇哈登（James Harden）一度發生衝突，戈登也上前怒推哈登，雙方險些釀成全武行，最後包含鮑威爾（Norman Powell）在內，金塊、快艇合計4人吞下技術犯規。戈登賽後也表示，他只是想保護小老弟，不要讓他受到其他人欺負。

戈登絕殺灌籃。（法新社）戈登絕殺灌籃。（法新社）

戈登與哈登爆衝突。（法新社）戈登與哈登爆衝突。（法新社）

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