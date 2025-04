NBA季後賽》史上首見壯舉！金塊戈登談絕殺灌籃挖苦約基奇「麵包」

戈登絕殺灌籃。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在西部季後賽首輪G4一度領先快艇20分,但決勝節遭到對手大逆轉,所幸最後靠著戈登(Aaron Gordon)絕殺補灌,以101:99氣走主隊快艇並扳平系列賽,戈登也締造季後賽史上首見紀錄。

金塊在第三節打出35:17攻勢取得20分領先,決勝節卻一口氣敗光,比賽最後1分11秒,約基奇2罰1中追平後投進高難度轉身後仰中距離要回領先,但快艇馬上回敬2分再度戰平,最後8秒內,約基奇在包夾之中慌亂出手,卻投成大「麵包」,剛好被籃下的戈登完成另類空中接力補扣,且幾乎在比賽結束最後一刻同時灌進,完成絕殺。

最後在裁判重新檢視重播畫面後,確定戈登在時間到點前完成灌籃,金塊團隊欣喜若狂,快艇主場責頓時鴉雀無聲。根據《ESPN》指出,這是NBA季後賽史上,第一次有人用灌籃完成絕殺。

