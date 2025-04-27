MLB》大復活！大谷翔平3長打助道奇止敗 朗希先發5.2局4K無緣首勝

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平擺脫低潮，今天大復活繳出3安猛打賞，而且都是長打，助隊以8：4擊敗海盜，終結3連敗。

道奇日本新星佐佐木朗希今天掛帥，結果他投出第一球就被克魯茲（Oneil Cruz）轟出大牆，好在他挨轟後回穩，連續解決3名打者。道奇1下馬上幫朗希討回來，大谷翔平和「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）相繼敲出二壘安打扳平比數，接著艾德曼（Tommy Edman）打出二壘滾地，海盜發生傳球失誤，道奇攻下超前分。

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朗希2上面臨1出局一三壘有人危機，但靠著守備幫忙，T.赫南德茲演出雷射肩美技長傳本壘阻殺跑者，沒有失分。朗希3、4局沒掉分，第5局遇亂流，單局被敲3支安打，失掉2分。

道奇5下靠著大谷翔平掃出三壘安打點燃攻勢，後續佛里曼（Freddie Freeman）擊出適時安打，比賽前5局打完，雙方戰成4：4平手。

佐佐木朗希。（美聯社）

朗希6上抓下2出局後丟出觸身球，這時道奇換投讓朗希退場。佐佐木朗希今日先發5.2局用了93球，最快球速97.7英哩（約157.2公里），被敲5安包含1轟，失3分責失，另有4K、2保送，此戰無關勝敗，生涯首勝再等等，賽後防禦率3.55。

海盜7上攻下1分超前，不過道奇馬上還以顏色，7下1出局後帕赫斯（Andy Pages）敲安，大谷掃出二壘安打，助隊扳平比數。

道奇8下攻勢再起，T.赫南德茲夯出左外野超前陽春砲，後續E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出3分砲補刀，道奇灌進4分大局奠定勝基，終場以8：4拿下勝利。

大谷翔平今日5打數敲3安都是長打，進帳1打點，跑回2分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.277，有跑出1次盜壘。

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