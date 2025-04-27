MLB》超狂單場4響砲寫紀錄！響尾蛇強打超越隊友卡洛爾登全壘打王

蘇雷亞斯4響砲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）完全打瘋！今天面對勇士的比賽中連續4打席開轟，上演超狂單場4響砲，本季10轟也登基大聯盟全壘打王，但最終響尾蛇在延長賽10局仍以7：8輸球，蘇亞雷斯寫下悲情紀錄。

蘇雷亞斯今天4打數4安打，全部都是全壘打，上演單場4響砲，一人灌進5分打點，本季全壘打數也來到10轟，一口氣超越隊友卡洛爾（Corbin Carroll）、羅里（Cal Raleigh）、運動家索德斯東（Tyler Soderstrom）與天使楚奧特（MikeTrout），登基大聯盟全壘打王。

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蘇雷亞斯今天第4發全壘打出現在9局上，陽春砲幫助球隊7：7扳平戰局。雙方進入延長賽，10局上響尾蛇火球男馬丁尼茲（Justin Martinez）暴投讓勇士1分取得領先，10局下響尾蛇連續3位打者都擊出滾地球出局，終場1分之差在主場落敗。

蘇雷亞斯成為大聯盟史上第19位單場4響砲的球員，不過球隊依舊輸球。蘇雷亞斯是史上第3位單場4響砲，但球隊還是輸球的球員，前兩位是1896年狄拉漢提（Ed Delahanty）與1986年霍納（Bob Horner）；蘇雷亞斯也是史上首位單場連續4個打席開轟，卻依然輸掉比賽的球員，寫下悲情紀錄。

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