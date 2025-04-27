MLB》大谷翔平終於發揮「老爸之力」吐心聲！盼繼續給朗希火力支援

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單場3安猛打賞，且3支安打都是長打，幫助球隊8：4擊敗海盜，終於展現「老爸之力」。賽後大谷透露突破低潮的心情，同時也稱讚小老弟佐佐木朗希今天的先發表現。

大谷翔平升為人父後陷入低潮，近期在場上還出現少見的沮喪模樣，但今天終於大復活，敲出2支二壘安打與1支三壘安打，進帳1分打點，也跑出1次盜壘，賽後打擊率回升至0.277。談到自己今天表現，大谷如釋重負表示：「最近一直打得不太好，希望這場比賽能成為一個好的轉捩點。明天也會重新調整，努力打出比今天更好的表現。」

請繼續往下閱讀...

道奇打線今天也隨著大谷一起復活，全場敲出11支安打，兩位赫南德茲（Teoscar Hernandez與Kike Hernandez）都開轟，幫助球隊終止近期3連敗。對此大谷也表示：「球隊氣氛本來就沒太糟，但畢竟沒贏球還是很難帶起士氣。今天大家都有發揮，打出很棒的比賽，覺得真的很不錯。」

今天擔任先發第9棒中外野手的帕赫斯（Andy Pages），此役與大谷上演「91連線」，單場也敲3安，更連續2戰猛打賞，守備端也再度上演美技拯救今天先發的佐佐木朗希。大谷也稱讚：「開季時他一開始有點掙扎，但最近幾場比賽打得非常好，成為打線重要支柱。能在他身後打擊，讓我感到很可靠。」

而佐佐木朗希今天先發5.2局失3分，仍無緣進帳大聯盟首勝，對此大谷也鼓勵小老弟：「他投得很穩定，關鍵時刻也能拿下三振。雖然很可惜沒能解決第6局最後一名打者，不過我期待他下場比賽能拿到勝投，我自己也會再加把勁，用打擊支援他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法