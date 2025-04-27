全大運射箭》湯智鈞世大運瞄準金牌 要成為射箭界的戴資穎

（左起）台北大學湯智鈞、林昱圻、陳思妤和隋昀瑾。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕東京奧運射箭銀牌湯智鈞今天在全國大專院校運動會射箭反曲弓混雙金牌登場，代表台北大學的他和搭檔隋昀瑾與清華大學林育淵／邱意晴激戰到加射才敗下陣來，收下銀牌。對於今天表現，湯智鈞坦言，有點可惜，但過程中能學習經驗，相信在之後的世界盃、亞奧運會有幫助。

24歲的湯智鈞過去在國際賽成績亮眼，曾在2018年雅加達亞運奪下男團金牌，2019年拿坡里世大運和東京奧運皆摘下男團銀牌，他今年也是德國萊茵魯爾世大運國手。

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湯智鈞在這次全大運混雙闖進金牌戰，最後加賽落敗，收下銀牌。他表示，對手的實力是國際水準，自己也當作國際賽在比，比起來也很有張力，「最後是有點可惜，但從失敗中學習經驗。」至於後面的個人賽事，他表示，沒有想太多，先專心做動作為主。

湯智鈞曾在2019年世大運摘下男團銀牌，今年是他第2度參與世大運，國際賽經驗豐富的他表示，現在比賽不會有這麼大得失心，而是轉換成企圖心，「小時候我的夢想就是要用射箭讓世界看見台灣，現在也還是一樣。大家講到南韓射箭會想到金優鎮，台灣羽球就會想到戴資穎學姊，她是我很好的學習榜樣，希望未來講到台灣射箭會想到湯智鈞。」

台北大學湯智鈞（左三）、隋昀瑾（左二）摘下混雙銀牌，金牌得主為清華大學林育淵、邱意晴。（記者粘藐云攝）

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