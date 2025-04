NBA季後賽》勇士嘴綠嗆「去塗指甲油」！火箭新星開酸：只會嘴砲啦

D.格林防守J.格林。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在西部首輪季後賽G3以104:93打敗西部第2種子火箭,系列賽取得2:1領先。然而賽後還發生插曲,勇士「嘴綠」D.格林與火箭新星J.格林(Jalen Green)爆發口角,兩人也都各自被自家人馬拉回休息室。

勇士與火箭的系列賽,兩邊無論是進攻與防守強度都相當激烈,肢體碰撞更是從未少過,G2還發生湯普森(Amen Thompson)與巴特勒(Jimmy Butler III)爭搶籃板球,導致「士官長」重摔受傷一事,湯普森還被外界批評打球很髒。

隨著系列賽進行,兩隊氣氛劍拔弩張,火藥味越來越濃。只見今天比賽結束後,D.格林與J.格林不斷互相叫囂,D.格林還比出手指,叫J.格林「去塗指甲油」,最後雙方被架開,但仍不斷隔空對嗆。

DRAYMOND MADE FUN OF JALEN GREEN’S NAILS: Jalen Green had words for Draymond Green after Golden State beat Houston in Game 3, & all Draymond did was point at his nails



Thoughts on the exchange? pic.twitter.com/FjTzpY4YCi