NBA季後賽》勇士嘴綠嗆「去塗指甲油」！火箭新星開酸：只會嘴砲啦

D.格林防守J.格林。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在西部首輪季後賽G3以104：93打敗西部第2種子火箭，系列賽取得2：1領先。然而賽後還發生插曲，勇士「嘴綠」D.格林與火箭新星J.格林（Jalen Green）爆發口角，兩人也都各自被自家人馬拉回休息室。

勇士與火箭的系列賽，兩邊無論是進攻與防守強度都相當激烈，肢體碰撞更是從未少過，G2還發生湯普森（Amen Thompson）與巴特勒（Jimmy Butler III）爭搶籃板球，導致「士官長」重摔受傷一事，湯普森還被外界批評打球很髒。

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隨著系列賽進行，兩隊氣氛劍拔弩張，火藥味越來越濃。只見今天比賽結束後，D.格林與J.格林不斷互相叫囂，D.格林還比出手指，叫J.格林「去塗指甲油」，最後雙方被架開，但仍不斷隔空對嗆。

DRAYMOND MADE FUN OF JALEN GREEN’S NAILS: Jalen Green had words for Draymond Green after Golden State beat Houston in Game 3, & all Draymond did was point at his nails



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賽後J.格林被問及當時在跟D.格林吵什麼，J.格林回應：「他就只會嘴砲而已，也做不了什麼特別的事情，他唯一能做的事情就是嘴砲。」而另一方面，D.格林也回應兩人衝突：「我不知道他是怎樣啦，但對我們來說，這是一場很棒的勝利。」

另外，先前火箭防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）護航湯普森，並批評D.格林才是打球最骯髒的球員。對此D.格林也直言：「這握沒什麼好說的。」

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