MLB》佐佐木朗希找回球速！道奇主帥讚本季代表作、賽前提醒成關鍵

佐佐木朗希。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本大物佐佐木朗希今天先發對海盜，主投5.2局失3分無關勝負，大聯盟生涯首勝再等等。不過今天朗希的直球均速相較前一戰發揮更加出色，賽後他也對自己的表現給出評價。

佐佐木朗希今天開賽投第1球，就被海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）敲出首局首打席全壘打。5局上在球隊1分領先之下又被敲出2分打點安打，此役先發5.2局用93球，最快球速97.7英哩（約157.2公里），被敲5安包含1轟，失3分責失，另有4K、2保送，賽後防禦率3.55。

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上一戰佐佐木朗希先發對遊騎兵，直球均速只有94.7英哩（約152.4公里），今天則來到96.1英哩。賽後受訪時，朗希表示今天賽前就想特別去追求球速，牛棚練投時的狀況也非常好，也想用直球為主來壓制打者，雖然開賽就挨轟，但整體來說直球的發揮比平時更出色。

佐佐木朗希也提到，今天雖然有出現幾次保送，但控球還是有在自己想要的範圍內，如果球速與球威能再往上提升，應該可以投得更輕鬆。至於球速提升的原因，朗希強調沒有特別調整投球動作，單純是調整好身體狀態，賽前準備做得夠到位。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前談到朗希時表示，上一戰他的球速明顯下滑，似乎就是為了加強控球而故意降速，反倒像是在自我設限。今天朗希把應有的球速發揮出來，也讓羅伯斯很是欣慰，更在賽後記者會上大讚：「朗希投得非常好。這或許是他本季表現最棒的一場，投得很有效率。」

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