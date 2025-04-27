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全大運射箭》學習柯瑞精神！林昱圻聯手陳思妤摘複合弓混雙金牌

2025/04/27 13:18

台北大學林昱圻（左4）、陳思妤（右3）奪下全大運射箭複合弓混雙金牌。（記者粘藐云攝）台北大學林昱圻（左4）、陳思妤（右3）奪下全大運射箭複合弓混雙金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕台北大學林昱圻／陳思妤今天在全國大專院校運動會射箭複合弓混雙金牌戰，以153：148擊敗文化大學林昱全／馬瑀彣，這是兩人首度在全大運摘金，對於2028年洛杉磯奧運將複合弓列入，他們異口同聲表示，心情相當振奮也有更大的動力。

林昱圻、陳思妤兩人過去都是反曲弓選手，近兩年才陸續改以複合弓為主，他們今年在青年盃首度搭檔，全大運則是第2度聯手，賽前在學校多次練習，希望培養出更好默契。

林昱圻提到，過去在反曲弓成績不太理想，高三學測前花比較多心力念書，訓練量減少情況下也影響他在第一次全大運表現，之後才決定轉複合弓，「以前射反曲弓時沒這麼有成績，對於訓練沒有這麼執著，但轉換到複合弓後有找到成就感，更努力去練習。」

有趣的是， 林昱圻奪金後，學長湯智鈞在一旁起鬨笑說，「晚上回去煮咖哩給你吃！」湯包透露，這次全大運全隊都會一起煮飯，剛好學弟林昱圻很喜歡柯瑞（Stephen Curry），咖哩對他來說也有很神準的意思，林昱圻則說，「柯瑞不放棄的精神滿值得借鏡的。」

陳思妤今年為德國萊茵魯爾世大運國手，這是她生涯首度參與國際賽，「非常期待，現在持續備戰讓自己進入很穩定射箭模式，除了期待之外還是有點緊張，但會透過教練、國手學長姐的建議，從中去調適心態。」

2028洛杉磯奧運將複合弓列入，對於這個消息，林昱圻表示，第一時間聽到時很開心，當然會以這為目標，「運動員一定都會想參與奧運的。」

台北大學林昱圻（左3）、陳思妤（右3）奪下全大運射箭複合弓混雙金牌。（記者粘藐云攝）台北大學林昱圻（左3）、陳思妤（右3）奪下全大運射箭複合弓混雙金牌。（記者粘藐云攝）

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