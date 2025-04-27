從場邊走向舞台！李峻淯戰世壯運 李洋陪練

羽球奧運金牌選手李洋（左）為父親李峻淯（右）參加雙北世界壯年運動會羽球賽事陪練。（李峻淯提供）

〔記者何玉華／台北報導〕奧運金牌推手、羽球選手李洋的父親李峻淯將參加5月舉行的雙北世界壯年運動會羽球賽，李洋也當起父親的陪練員，他說，除了平時陪練備戰，屆時也會到場應援；李峻淯表示，以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換他站上國際舞台！

雙北世壯運將於5月17日登場，李峻淯將參加5月21日羽球雙打、5月24日羽球混雙及5月26日羽球單打，李峻淯受觀光傳播局之邀拍攝宣傳影片，他也在片中分享心情說，以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換他站上國際舞台，無論對手來自哪裡，他一定全力迎戰。

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觀傳局表示，李峻淯是台灣羽球史的重要推手之一，更是李洋邁向奧運之路的啟蒙教練。多年來致力於羽球基層教育，無私奉獻。這回站上國際舞台，挑戰世壯運羽球賽事，成為從場邊支持者轉變成為夢想而戰的參賽者；也是他放下父親與教練身分，以選手之姿再度出發，用行動傳遞「夢想不受限年齡，只等你跨出第一步」。

李峻淯與李洋日前同台對決，雙雙展現精湛的球技。李洋表示，除了平時陪爸爸練習羽球備戰，屆時也將親自到場為父親應援。

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