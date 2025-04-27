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MLB》海盜強投遭大谷長打狙擊苦嘆 赫南德茲：他上壘我們就會爆發

2025/04/27 16:34

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰海盜發揮「老爸之力」單場繳出3安猛打賞，且3支安打都是長打，進帳1分打點並跑回2分。此役敲出致勝轟的明星重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）為大谷走出低潮感到非常高興。

大谷翔平在愛女誕生之後，累積16打數2安打，今天終於展現「老爸之力」，首局首打席就從海盜強投凱勒（Mitch Keller）手中敲出中外野二壘安打，大谷當爸爸後的長打終於開胡，5局下再度對決擊出右外野三壘安打，第7局則是敲出帶有追平分的中外野二壘安打，大谷此役5打數3安打，跑回2分，進帳1分打點，本季第6盜出爐，並吞下1次三振，打擊率升至0.277。這也是大谷生涯單場首度繳出至少2支二壘安打外加1支三壘安打的比賽。

海盜強投凱勒今天繳出6局失3分（2責失）的好投，另外投出6次三振，無關勝敗。凱勒賽後受訪談到大谷時表示，面對這樣的頂尖打者，必須要從第一球就全神貫注，但自己沒有投好那一顆滑球，讓他首打席就敲出二壘安打，導致比賽一開始就進入了他們的節奏。

雖然本季大谷翔平得點圈打擊機會不多，但他作為開路先鋒仍有極大貢獻，目前在25場比賽中得了25分，與小熊明星強打塔克（Kyle Tucker）並列大聯盟第二，僅次於釀酒人圖蘭（Brice Turang）的26分。

赫南德茲對於大谷翔平打擊大復活十分開心，「看到大谷翔平敲出強勁長打，真的很令人振奮，只要他能夠上壘，我們後面打者就會跟著爆發。」

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