MLB》大谷翔平復活夜有瑕疵！ 204勝名投批：應該要跑...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天終於在迎來女兒誕生後找回打擊手感，對海盜單場3支長打展現「老爸之力」，不過他在7局下半的跑壘判斷，仍讓《SportsNet LA》大聯盟生涯204勝的球評賀西瑟（Orel Hershiser）頗有微詞。

大谷翔平在7局下半1出局後敲出二壘安打扳平戰局，接著透過盜壘站上三壘，隨後貝茲（Mookie Betts）選到保送上壘，下棒的佛里曼（Freddie Freeman）敲出一壘滾地球，被一壘手特里奧洛（Jared Triolo）美技攔下後踩一壘並傳二壘形成雙殺，結束該半局攻勢。

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在該次守備當中，大谷翔平並未正確判斷對手擊出滾地球後往本壘進壘，三壘指導教練也沒有給予指示，但通常這種狀況下，三壘跑者高機率會往本壘推進。賀西瑟在講評時提到，「這個play有很多失誤，翔平應該要跑，因為防守方在策動雙殺時會特別注意三壘跑者，如果大谷馬上起跑，或許能夠迫使防守者把球往本壘傳。」

不過儘管該局道奇未能領先，球隊仍靠著雙赫南德茲（Teoscar Hernandez與Kike Hernandez）開轟逆轉戰局終止三連敗。

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