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棒球》3年前的今天台鋼雄鷹正式加盟中職 洪總再呼籲增加第7隊

2025/04/27 16:17

台鋼總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕3年前的4月27日，中華職棒常務理事會正式通過台鋼雄鷹加盟案、成為中職第6隊，而今天在台南球場台鋼作客統一獅賽前，台鋼總教練洪一中也再度呼籲台灣職棒應該要再增加隊伍，「就算只增到第7隊也沒關係，雖然賽程會比較難排，但單數球隊的對戰組合一定會很有趣，這樣不是才好玩嗎！」

台鋼雄鷹的人氣吉祥物TAKAO今天就在台南球場過生日，因為他不但背號取自大本營高雄的電話區碼「07」，生日4月27日正代表台鋼加盟中職的日子。

洪一中自2023年1月16日正式接任台鋼隊史首任教頭以來，不只一次表示帶領台鋼是他自2004年執教以來最快樂的時期，如今看到中職恢復6隊榮景且開季以來票房不錯，也忍不住在賽前再次呼籲，「台灣實在是要再增加隊伍，因為隊伍太少，發展力道不是很強。」

「最主要是組合啦，對戰組合多，話題就多，我們現在6隊，還有一天只有一場比賽的時候」，洪總認為或許有人會認為台灣市場不足以應付更多球隊，「既然已經發展到這種程度，真的不必去考慮市場大小，現在交通方便，去花東也有蘇花改，花蓮也可以組一隊啊。」

若能增加到7隊，洪總認為，單數組合就很有趣，排賽程很難排沒錯，但對戰會跳來跳去，不會像現在固定3連戰，他還說：「以前四隊最無聊，這周對獅三連戰，下週又對獅三連戰，而且兩個系列戰的投手組合都一樣。」

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