中職》林栚呈更知道如何準備比賽 投球內容大不同

林栚呈。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕身高195公分的富邦悍將新人投手林栚呈，去年曾經一軍一日遊，週六再上到一軍，同樣中繼1局無失分，投球內容大不相同。林栚呈表示，現在更知道如何去準備比賽，希望這次能一直留在一軍為球隊貢獻。

林栚呈去年9月15日在一軍初登板，對樂天桃猿被擊出1支安打，投出1次四壞球、2次暴投，用了24球才投完1局，雖然沒有失分，第二天就下二軍。

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週六林栚呈本季首次上到一軍，同樣對上樂天，只用11球就完成1局的投球任務，其中有8個好球，投出1次三振。

林朕呈表示，去年第一次上一軍，太過亢奮導致心情和身體都緊繃，這次接到上一軍的通知時還是很興奮，但是已經能夠保持平常心，投手教練郭勇志也提醒他，不要想得太多，只要把在二軍的訓練和比賽表現出來就可以，因此比較能夠投出自己想要的球。

林栚呈今年初曾隨隊到日本的nextbase訓練中心受訓，他表示，第一次接觸到不同的訓練方式，對自己幫助很大，除了技術的調整，也更了解自己的身體，知道如何去準備比賽。

富邦開季就傷兵頻傳，甚至因為傷兵太多，4月29日的二軍比賽延期，林栚呈表示，在這個非常時期，更希望能分攤多一些局數，期待有穩定的表現，一直留在一軍。

林栚呈。（記者陳逸寬攝）

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