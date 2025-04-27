日職》鮑爾對廣島燃燒129球終奪本季首勝！ 橫濱監督盛讚越投越穩

鮑爾8局燃燒129球幫助球隊奪勝。（圖片取自DeNA X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚名投鮑爾（Trevor Bauer）今天對廣島鯉魚8局熱投129球僅失1分，順利收下回歸橫濱DeNA的首勝。

鮑爾曾在前年效力橫濱DeNA，不過為了力拼重返大聯盟的機會離隊，但在去年並未順利如願後，於本季重新披上橫濱戰袍，今年前3場先發僅1場優質先發，苦吞3敗。

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今天鮑爾首局就失掉1分，但他仍穩住陣腳，投出15上15下，直到6局才再讓對手上壘，8局他在1出局後被敲出三壘安打，旋即回穩連飆2K結束本日工作。橫濱打線在4下佐野恵太的安打進帳2分給鮑爾援護，9局橫濱伊勢大夢登板僅用7球就投出3上3下，終場2：1橫濱逆轉奪勝，鮑爾收下本季首勝。

橫濱監督三浦大輔賽後稱讚鮑爾能夠在關鍵時刻搭配變化球，且直到最後球威都沒有下滑，在首局失分後不僅掌控住比賽，還投得越來越穩。鮑爾則坦言，自己很期待在主場球迷的面前投球，原本還想要挑戰9局，不過伊勢投得很精彩。

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