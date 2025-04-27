日職》岸田行倫9上神代打助巨人險勝阪神 力阻88年難堪紀錄再現

讀賣巨人今天擊敗阪神，力阻88年難得一見的難堪紀錄出現。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天靠岸田行倫9局上的代打致勝安打，在客場甲子園球場以2：1驚險擊敗央聯龍頭阪神虎，中斷對手近期的6連勝，同時也力阻88年難得一見的難堪紀錄出現。

猛虎軍團挾帶著6連勝的高昂氣勢，力拚本週3連戰再度橫掃巨人，首局靠著大山悠輔的適時安打先馳得點，巨人在3局上扳平戰局，之後上演激烈投手戰，巨人23歲右投堀田賢慎主投5局失1分，只被敲出2支安打，另有5次保送；阪神24歲左投伊原陵人表現更佳，繳出6局5K失1分的優質先發。

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兩隊連5局掛蛋之後，由巨人在9局上打破僵局，洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）從明星終結者岩崎優手中敲出左外野二壘安打，開啟球隊攻勢，並靠著犧牲觸擊推進至三壘，岸田行倫代打成功擊出帶有超前分的左外野安打，幫助巨人取得2：1領先，守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）最後成功關門守住勝利，進帳本季第8場救援成功，與中日松山晋也和岩崎優並列央聯最多。

讀賣巨人在本季首次的「傳統一戰」中不敵阪神虎之後，對戰苦吞5連敗，創下77年來的頭一遭，若是今天再輸球，那就會是自1937年單一聯盟時代以來，相隔88年首度對戰阪神吞下6連敗，所幸今天贏球，沒有想下這項難堪紀錄。

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