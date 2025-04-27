TPBL》戰神靠雙洋將打敗雲豹奪關鍵勝 晉級季後賽有望！

戰神莫爾曼斬獲22分、8籃板。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台新戰神今天靠著麥卡倫、莫爾曼聯手進帳50分，最終以89：86險勝桃園雲豹，拉出2連勝也賞給雲豹4連敗，更重要是戰神確定取得對戰雲豹的優勢，增加搶下季後賽門票的機會。

戰神此仗贏球後，戰績變成16勝18敗也領先雲豹達2場勝差，且戰神對戰雲豹也握有4勝2敗優勢，若雲豹、戰神戰績打平，得利的就是戰神。

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戰神此仗靠麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分，莫爾曼斬獲22分、8籃板，雷蒙恩12分、艾力克12分。不過，贏球最大關鍵是末節剩1分01秒，麥卡倫三分球出手沒中，反而被錢肯尼搶到進攻籃板補進2分，也讓雲豹氣勢嚴重受挫。

雲豹克羅馬25分、威廉斯23分、高錦瑋10分、林信寬12分，可惜關鍵時刻進攻熄火，黯然吞4連敗，戰績13勝19敗，接下來剩4場將兩度對上中信特攻，以及打新北國王、夢想家，晉級情況相當不樂觀，畢竟他們必須全勝才有機會，同時還要期待戰神最後兩場對國王、特攻全敗。

戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）

戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）

雲豹克羅馬歸隊拿25分，可惜球隊還是4連敗。（TPBL提供）

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