晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》戰神靠雙洋將打敗雲豹奪關鍵勝 晉級季後賽有望！

2025/04/27 18:16

戰神莫爾曼斬獲22分、8籃板。（TPBL提供）戰神莫爾曼斬獲22分、8籃板。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台新戰神今天靠著麥卡倫、莫爾曼聯手進帳50分，最終以89：86險勝桃園雲豹，拉出2連勝也賞給雲豹4連敗，更重要是戰神確定取得對戰雲豹的優勢，增加搶下季後賽門票的機會。

戰神此仗贏球後，戰績變成16勝18敗也領先雲豹達2場勝差，且戰神對戰雲豹也握有4勝2敗優勢，若雲豹、戰神戰績打平，得利的就是戰神。

戰神此仗靠麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分，莫爾曼斬獲22分、8籃板，雷蒙恩12分、艾力克12分。不過，贏球最大關鍵是末節剩1分01秒，麥卡倫三分球出手沒中，反而被錢肯尼搶到進攻籃板補進2分，也讓雲豹氣勢嚴重受挫。

雲豹克羅馬25分、威廉斯23分、高錦瑋10分、林信寬12分，可惜關鍵時刻進攻熄火，黯然吞4連敗，戰績13勝19敗，接下來剩4場將兩度對上中信特攻，以及打新北國王、夢想家，晉級情況相當不樂觀，畢竟他們必須全勝才有機會，同時還要期待戰神最後兩場對國王、特攻全敗。

戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）

戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）戰神麥卡倫砍進5顆三分球，攻下全隊最高28分。（TPBL提供）

雲豹克羅馬歸隊拿25分，可惜球隊還是4連敗。（TPBL提供）雲豹克羅馬歸隊拿25分，可惜球隊還是4連敗。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中