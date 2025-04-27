足球》成軍僅4年！ 屏東中正國中全國賽驚奇奪「零敗亞軍」

屏東縣立中正國中足球隊在全國聯賽寫下「零敗亞軍」傳奇。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立中正國中足球隊成軍才短短4年就踢出好成績，本月（4月）在中等學校足球聯賽五人制國男組決賽中，展現零敗戰績，最終因積分計算以一分之差屈居亞軍，以黑馬之姿在全國賽寫下「零敗亞軍」傳奇，球員士氣大振，將力拼明年冠軍。

屏東市中正國中足球隊2021年成軍，以社團方式組成，在屏東縣政府、屏東縣足球委員會協助下，獲體育署補助建置人工草皮足球場，加上社會資源及家長們的支持，師生得以無後顧之憂全心投入訓練。

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該校足球隊繼去年獲得全國室內五人制足球錦標賽國男組第一名後，今年在113學年度中等學校足球聯賽中，從分區預賽、複賽，一路過關斬將進入決賽，本初決賽當天，在教練薛輝雄指揮調度與戰術指導下，隊長顧霽勻場上領著余佾柏、潘建喆等隊員，以攻守兼備的戰術橫掃對手，最後因積分規則，以些微差距與冠軍失之交臂，但「零敗戰績」奪銀的表現仍獲得全場喝彩。

屏東縣立中正國中平日在設備完善的人工草皮足球場訓練。（記者羅欣貞攝）

此役陣中王牌前鋒余佾柏更以破紀錄進球數勇奪「金靴獎」，余佾柏表示，「每一顆進球都是全隊合作的成果，很感謝隊友們穩守後場並精準傳導助攻！」；特別的是參賽成員中還有一名女隊員林微馜，表現不輸男生，她說，其實很緊張，畢竟有些男生比較高大，能踢進決賽很開心；因為哥哥也有踢足球，平日會指導、提醒她，自己未來想繼續踢足球。

教練薛輝雄表示，平日多激勵隊員們的專注力，訓練強度自然就會提升，也期許球員以此次經驗為基石，挑戰更高目標；校長劉瑞富也強調，未來將攜手學校足球隊家長後援會的力量持續推動足球教育，培育更多潛力新秀。

屏東縣立中正國中足球隊在教練薛輝雄（左一）領軍下，短短4年就迅速崛起。（記者羅欣貞攝）

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