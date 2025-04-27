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中職》最強「黑」箭頭助攻！21歲獅左投林詔恩生涯首次6局無失分奪勝

2025/04/27 18:38

林詔恩。（記者李惠洲攝）林詔恩。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅外野手「小黑」邱智呈今扮演稱職開路先鋒，不但以二壘安打開局，第2打席獲保送後再跑回首分，4局上先上演長傳本壘阻殺美技，4局下再敲帶打點的三壘安打，6局下又是二壘長打。有了最強「黑」箭頭助攻，獅隊先發投手林詔恩不但繳出生涯首次6局無失分的先發內容，更聯手2：1擊敗台鋼雄鷹。

獅隊今打線亮點是安排20歲林佳緯打4棒，總教練林岳平賽前指出是用他來錯開分任3棒和5棒的兩位41歲老將陳鏞基和胡金龍。只是開賽後亮點「轉黑」，擔任首棒的小黑完全搶走打線丰采，1局下就從台鋼先發左投陳柏清手中敲出中外野二壘安打，3局獲保送上壘後胡金龍再敲安回壘得分，4局上他更是掌握到陳致嘉的右外野安打球後，長傳本壘阻止台鋼破蛋，4局下又敲三壘安打助隊得到第2分，6局下再敲單場第2支二壘打、第3支長打。

林詔恩的表現也不俗，以80球投完6局只被敲4支安打，雖送出4次保送，包括開局和4局各2次，但都讓台鋼打線無功而返，最後順利拿下本季首勝。此外，此役在牛棚待命的胡智爲，7局登板後也漂亮完成2局6上6下任務，9局再由陳韻文守成，儘管失1分，但驚險守勝。

台鋼洋砲魔鷹在昨天二軍復健賽開轟，今重返一軍尚未展現火力，獲得2次保送，整體打線也相當貧乏，全場僅擊出5支安打。

陳柏清。（記者李惠洲攝）陳柏清。（記者李惠洲攝）

邱智呈。（記者李惠洲攝）邱智呈。（記者李惠洲攝）

胡金龍。（記者李惠洲攝）胡金龍。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）魔鷹。（記者李惠洲攝）

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