全大運游泳》腳扭傷還差點破全國 王冠閎100蝶5連霸也想在世大運拚金

王冠閎。（全大運提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在全大運游泳100公尺蝶式登場，他在決賽繳出52秒13摘金，距離自己的全國紀錄52秒03差了0.1秒。他透露，2月底的時候扭傷左腳，影響自己的訓練，這也是他傷癒後第1場比賽，對於這個成績還算滿意。

王冠閎在今年2月底時不小心扭傷左腳踝，且是高位扭傷，大約休息1個多月無法正常訓練，「1個多月的康復期之後，其實下水也沒辦法正常訓練，所以直到我今天比賽，腳一直在疼痛的狀態，目前覺得自己算是恢復得算還滿好的。」

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受到腳踝傷勢影響，王冠閎提到全大運原本想要請假，但賽前1週腳其實恢復得還不錯，所以想下去游游看，若真的不行再請假。

王冠閎今天在上午100蝶預賽先繳出53秒88，決賽再把成績推進到52秒13，他說：「今天還可以游到52秒，其實差0.1就破全國了，所以對我來說是滿大的肯定也給我自己信心，即使腳受傷了，還是可以穩定的發揮。」

王冠閎今年將會參與德國萊茵魯爾世大運，「最大目標還是希望為台灣拿下一面金牌。」教練黃智勇提到，原本全大運後王冠閎要前往地中海比賽，但因為受傷先取消，先做一系列治療，「前幾天有聊過，他覺得已經恢復9成，6月份會有世大運前的出國移地訓練。」

至於王冠閎喊出世大運要拚金，黃智勇說：「世大運他還是以200蝶為主，希望能拚下獎牌，金牌是我們所期待的。」

王冠閎（右）摘下100公尺蝶式金牌。（記者粘藐云攝）

王冠閎。（全大運提供）

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