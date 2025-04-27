晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運游泳》腳扭傷還差點破全國 王冠閎100蝶5連霸也想在世大運拚金

2025/04/27 19:15

王冠閎。（全大運提供）王冠閎。（全大運提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在全大運游泳100公尺蝶式登場，他在決賽繳出52秒13摘金，距離自己的全國紀錄52秒03差了0.1秒。他透露，2月底的時候扭傷左腳，影響自己的訓練，這也是他傷癒後第1場比賽，對於這個成績還算滿意。

王冠閎在今年2月底時不小心扭傷左腳踝，且是高位扭傷，大約休息1個多月無法正常訓練，「1個多月的康復期之後，其實下水也沒辦法正常訓練，所以直到我今天比賽，腳一直在疼痛的狀態，目前覺得自己算是恢復得算還滿好的。」

受到腳踝傷勢影響，王冠閎提到全大運原本想要請假，但賽前1週腳其實恢復得還不錯，所以想下去游游看，若真的不行再請假。

王冠閎今天在上午100蝶預賽先繳出53秒88，決賽再把成績推進到52秒13，他說：「今天還可以游到52秒，其實差0.1就破全國了，所以對我來說是滿大的肯定也給我自己信心，即使腳受傷了，還是可以穩定的發揮。」

王冠閎今年將會參與德國萊茵魯爾世大運，「最大目標還是希望為台灣拿下一面金牌。」教練黃智勇提到，原本全大運後王冠閎要前往地中海比賽，但因為受傷先取消，先做一系列治療，「前幾天有聊過，他覺得已經恢復9成，6月份會有世大運前的出國移地訓練。」

至於王冠閎喊出世大運要拚金，黃智勇說：「世大運他還是以200蝶為主，希望能拚下獎牌，金牌是我們所期待的。」

王冠閎（右）摘下100公尺蝶式金牌。（記者粘藐云攝）王冠閎（右）摘下100公尺蝶式金牌。（記者粘藐云攝）

王冠閎。（全大運提供）王冠閎。（全大運提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中