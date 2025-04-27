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全大運今晚在長榮大學開幕 煙火、台鋼啦啦隊助陣

2025/04/27 20:14

114年全大運開幕，145校近萬名選手參賽。（記者劉婉君攝）114年全大運開幕，145校近萬名選手參賽。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／歸仁報導〕114年全國大專校院運動會今（27）晚在長榮大學田徑場開幕，由副總統蕭美琴宣布賽事開始，共有全國145所大專院校9911名選手參賽，競賽項目包括田徑、游泳等21種，賽事將持續至5月2日。

114年全大運由長榮大學承辦，開幕儀式由十鼓擊樂團、南神合唱團、斑馬人演劇團等開場，台鋼雄鷹啦啦隊也以組曲為選手加油。

副總統蕭美琴及教育部鄭英耀、體育署鄭世忠等人一同出席，蕭美琴致詞時山表示，全大運是各位選手盡情展現實力的舞臺，從1970年開辦迄今已逾50年。多年來，許多全大運脫穎而出的選手，也成為國手，不但在國際賽事中獲得優秀成績，更是團結國人最重要的代表。運動部將於今年成立，持續作為所有選手最強的後盾，除了競技運動之外，更要推廣全民運動，讓運動能夠更為普及，讓國人更健康。

蕭美琴指出，一個國家的實力，不是只有國防跟經濟，文化跟體育，更是展現台灣的實力，最重要的方式。有人說，經濟讓一個國家強大，文化讓一個國家偉大，而體育讓國家更團結，就是因為有體育，有運動，也讓台灣有更多跟國際交流的機會，非常期待看到將近1萬名參賽選手在賽事中不斷挑戰突破自己、超越自我、邁向巔峰。

蕭美琴隨後宣布114年全運會開始，開幕典禮最後在絢爛煙火圓滿落幕。

114年全大運開幕，145校近萬名選手參賽。（記者劉婉君攝）114年全大運開幕，145校近萬名選手參賽。（記者劉婉君攝）

副總統蕭美琴宣布114年全大運開始。（記者劉婉君攝）副總統蕭美琴宣布114年全大運開始。（記者劉婉君攝）

開幕典禮在絢爛煙火中結束。（記者劉婉君攝）開幕典禮在絢爛煙火中結束。（記者劉婉君攝）

開幕典禮在絢爛煙火中結束。（記者劉婉君攝）開幕典禮在絢爛煙火中結束。（記者劉婉君攝）

台鋼啦啦隊為全大運開幕典禮開場表演。（記者劉婉君攝）台鋼啦啦隊為全大運開幕典禮開場表演。（記者劉婉君攝）

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