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中職》富邦延長賽要命失誤 樂天連兩天一分險勝

2025/04/27 20:27

樂天桃猿VS富邦悍將，富邦啦啦隊FUBON ANGELS三本柱李雅英、李珠珢和南珉貞中場熱舞演出。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿VS富邦悍將，富邦啦啦隊FUBON ANGELS三本柱李雅英、李珠珢和南珉貞中場熱舞演出。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿和富邦悍將鏖戰到延長賽，10局上富邦發生要命的失誤，樂天3:2險勝。

第1局富邦開路先鋒李宗賢安打，1出局後樂天先發投手魔神樂連續投出四壞球和觸身球而形成滿壘，高國麟擊出高飛犧牲打，富邦1:0領先。

高國麟。（記者陳逸寬攝）高國麟。（記者陳逸寬攝）

第3局再度率先上場的李宗賢擊出二壘打，申皓緯安打再下一城；第4局樂天廖健富和張趙紘安打扳回一城，張趙紘生涯首安、首打點出爐。

富邦先發投手力亞士投中職生涯新高的7局只失1分，被擊出5支安打，投出7次三振和105球也創新高，2:1領先時退場，但是牛棚未能守成，和第2勝擦身而過。

第8局富邦起用富藍戈中繼，一上場被陳晨威打出內野安打，1出局後再投出四壞球，林智平安打攻下追平分，2:2平手打進延長賽。

十局上樂天馮健庭觸擊造成富邦三壘手王勝偉暴傳一壘，二壘上的林政華直闖本壘攻下超前分，10局下富邦一出局攻上三壘，仍未能得分，連兩天一分之差飲恨。

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳逸寬攝）

李宗賢。（記者陳逸寬攝）李宗賢。（記者陳逸寬攝）

申皓瑋。（記者陳逸寬攝）申皓瑋。（記者陳逸寬攝）

張趙紘。（記者陳逸寬攝）張趙紘。（記者陳逸寬攝）

莊昕諺中繼上演「滿壘計」安全下莊。（記者陳逸寬攝）莊昕諺中繼上演「滿壘計」安全下莊。（記者陳逸寬攝）

王勝偉傳球失誤，讓桃猿跑回致勝分。（記者陳逸寬攝）王勝偉傳球失誤，讓桃猿跑回致勝分。（記者陳逸寬攝）

王勝偉（左1）。（記者陳逸寬攝）王勝偉（左1）。（記者陳逸寬攝）

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