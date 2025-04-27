PLG季後賽》不想放假！台鋼獵鷹主場打敗富邦勇士 明晚G4見

台鋼獵鷹在主場打敗富邦勇士。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG首輪季後賽G3今天在鳳山體育館開戰，面臨背水一戰的地主台鋼獵鷹，最終以111：104打敗富邦勇士，系列賽扳回一城變1：2落後，獵鷹、勇士28日晚間7點於鳳山體育館再戰G4。

勇士在PLG首輪季後賽G2靠金恩拿24分、10籃板、8助攻，並在最後階段擋下對手反撲，終場108：105險勝獵鷹，今晚7點南下鳳山體育館，力拚3連勝拿下系列賽。執行教練吳永仁強調，球隊目標就是在G3直接終結系列賽，避免夜長夢多。至於獵鷹面臨背水一戰，今晚得捍衛主場，才能避免提前放假。

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即使是隊史首度來到鳳山體育館，身為地主球隊的獵鷹真的有比較準，在上半場就砍進10顆三分球，半場打完就以71：53領先勇士。值得一提的是，半場攻下73分，也打破PLG季後賽的半場得分紀錄。

勇士在第三節開始一度追近，不過後來進攻手感又不見，獵鷹又再度拉開領先，甚至以97：74進入末節。勇士在第四節陳又瑋、金恩、石博恩又突然率隊覺醒，一舉打出27：9攻勢，而獵鷹得不了分也是越打越亂，還好最後還是有守住勝利，避免提前放暑假。

獵鷹洋將翟蒙雖然因技術犯規、違反運動道德犯規提前被趕出場，不過他留下21分、10籃板依舊功不可沒，飛雷神24分、謝宗融14分、赤崁11分、白薩14分，谷毛唯嘉11分、8助攻。

勇士無緣提前晉級冠軍賽，明天將繼續在鳳山體育館拚命，今晚表現最佳是金恩29分，沃特斯21分進帳，石博恩9分都來自第四節，還有陳又瑋末節也是10分，兩人真的差點把獵鷹嚇死。

飛雷神。（PLG提供）

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