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MiLB》本季最狂火球！ 大都會1A怪物飆168KM火球三振（影音）

2025/04/27 23:21

〔體育中心/綜合報導〕現年23歲的大都會1A農場潛力股，高梅茲（Raimon Gomez）今天在對紅人1A的比賽中飆出本季最快1K，球速高達104.5英哩（約168公里）。

高梅茲在首局12球有11球達100英里以上，另一球是86.9英里的滑球，最慢的一球速球「僅」100.2英里。其最快的104.5英里火球，是《Statcast》系統在過去5年當中記錄到最快的一球。不過《Statcast》系統在2021年佛州聯盟才開始使用，而2023年才在3A的比賽啟用，其他聯盟則沒有《Statcast》的數據。

本場比賽高梅茲先發主投3局飆出4K、1BB沒有失分，共用38球有25球是好球，其中有23球速度超過100英里，在上一場出賽，高梅茲82球當中也有40球高於100英里。

高梅茲所投出的104.5英里火球，是今年各層級當中被記錄到最快的一球，排名第二的是運動家終結者米勒（Mason Miller）103.7英里火球，第三名則是紅人農場第20名新秀梅伊（Luis Mey）在3A與天使火球難喬伊斯（Ben Joyce）的103英里火球。

高梅茲在2021年才以國際自由球員身分被大都會簽下，但去年因傷僅投3場先發，2022年是他唯一的完整球季，24場出賽有2場先發，防禦率3.78。

高梅茲。（圖片取自X）高梅茲。（圖片取自X）

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