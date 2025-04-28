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U19籃球聯盟》李宣翰為「湊咖」進校隊 與「床伴」潘奕劭轟46分惜敗引爆

2025/04/28 07:19

MAMBA的Elite7號李宣翰快攻上籃。（U19籃球聯盟提供）MAMBA的Elite7號李宣翰快攻上籃。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟27日在大同大學進行U15特優組與鑽石組賽事，Mamba Select、Mamba Elite接連出戰安康國中與引爆Titans，Mamba體系取得1勝1敗。

為增加學員比賽經驗，Mamba在這兩組兵分兩路，部分球員兩隊都有參與。Select在特優組以53：38擊敗安康國中，Elite在鑽石組則是70：85不敵火力強大的引爆。

Mamba教練團表示，今天防守跟外線狀況沒有很好，不過引爆實力確實強大，並特別點名李宣翰的賣力防守，可惜下半場氣力放盡，讓比數逐漸被拉開。

李宣翰對安康得到7分，對引爆狂飆生涯新高23分，外帶5籃板、2助攻，他賽後表示體力還行，對於分數有點意外，「我有覺得今天手感不錯，但沒想那麼多，很高興。」

就讀及人高中國中部（現改名中信高中）的李宣翰是七年級下學期才開始打籃球，起步相較同儕算晚，當初是因為有4個同學想報校隊，「他們說差一個就能湊5個人，我就跟他們去了，而且那時候球技不好，想打贏同學，就加入球隊看看。」

臨時起意的決定，一度讓父母質疑，要求他必須在不影響課業的情況下才能打籃球，「結果那次我拼命讀書，考得很不錯，記得有前幾名，現在也都有維持住。」

另外，對引爆一役以11投8中、6罰5中的超高命中率跟李宣翰一樣攻下23分的潘奕劭表現也很出色，有意思的是他們雖然就讀不同學校，卻在俱樂部成為無所不談的好朋友，今天還不約而同得到一樣分數。

「我們禮拜六練球結束都比較晚了，隔天還要比賽，我家離市區比較遠，所以常常練完球就直接住他家，隔天他爸爸一起載我們來比賽。很謝謝他們，他家人都很熱情，認識不久卻像好朋友一樣。」潘奕劭說。

「有時候會跟我弟弟，我們三個人就睡他的床或地板鋪上墊子，還滿好玩的，會一起打電動啊、聊天之類的，有時候不用特地做什麼就很好玩。」潘奕劭說。

跟好友不同，潘奕劭國小三年級就開始打籃球，「我爸是勇迷（NBA金州勇士），從小就會跟他一起看NBA，到康橋國中雖然也有打球，但想多一點機會跟經驗，去年加入Mamba，學習到滿多觀念跟基本功的。」

潘奕劭認為，每週的聯賽對他們這樣的乙組球員來說相當有收穫，「多點比賽除了多點經驗，面對不同情況可以嘗試不一樣的解讀，是很好吸收的機會，對控衛來說更是如此，希望我能更全面地幫助隊友，有需要我再出來得分。」

MAMBA Elite的2號潘奕劭（左）試圖過人切入禁區。（U19籃球聯盟提供）MAMBA Elite的2號潘奕劭（左）試圖過人切入禁區。（U19籃球聯盟提供）

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