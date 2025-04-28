圖輯》富邦三本柱性感熱舞！珠珢、雅英、珉貞合體驚艷萬人「我要全部」

富邦啦啦隊韓籍「三本柱」李雅英（左起）、南珉貞與李珠珢合體亮相！（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／新北報導〕昨（27日）晚，富邦悍將在新莊主場迎戰樂天桃猿，富邦啦啦隊韓籍「三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞於中場帶來性感熱舞演出，點燃全場氣氛，近萬名觀眾嗨翻球場，重現「新莊大舞廳」的熱烈盛況。

中華職棒昨晚三地開打，臺北大巨蛋湧入超過3萬名觀眾。「新莊城堡」在「珠珠寶貝」李珠珢、「全民表妹」李雅英、「台妹小南」南珉貞三大韓籍啦啦隊女神的魅力加持下，也吸引近萬人進場。儘管富邦悍將最終以2比3惜敗樂天桃猿，球迷們仍心滿意足地離場，展現了「超越勝負的感動！」

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「我要全部！」李珠珢（左起）、李雅英與南珉貞在中場合體進行性感熱舞演出。（記者陳逸寬攝）

今年人氣爆棚的李珠珢，受到球迷暱稱為「珠珠寶貝」。（記者陳逸寬攝）

「全民表妹」李雅英近日在網路人氣票選獲得第一名（記者陳逸寬攝）

擁有稚嫩童顏的李珠珢難得展現性感裝扮（記者陳逸寬攝）

Fubon Angels開場舞向來是「邦迷」必看的「嬌點」（記者陳逸寬攝）

偶像女團「Popu Lady」再次合體！宇珊（左）受邀開球，與前團員寶兒（右）同框。（記者陳逸寬攝）

非常融入臺灣生活的「台妹小南」南珉貞（左）和今年新加入的李珠珢（右）相處得十分愉快。（記者陳逸寬攝）

雖然臺北大巨蛋湧入超過3萬名觀眾，「新莊城堡」仍吸引近萬人進場！（記者陳逸寬攝）

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