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NBA季後賽》裁判承認誤判！尼克險勝活塞聽牌 坎寧安大三元做白工

2025/04/28 07:21

尼克險勝活塞。（法新社）尼克險勝活塞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部季後賽首輪第4戰以94：93險勝活塞，系列賽3：1聽牌，此役關鍵階段出現犯規漏吹的誤判引發爭議。

尼克此役上半場一度領先多達16分，前兩節打完取得50：43領先，不過易籃後準星下滑，活塞靠坎寧安（Cade Cunningham）單節獨攬12分反超，帶著71：64優勢進入決勝節。

尼克末節克服11分落後，在一度因傷退場的布朗森（Jalen Brunson）回歸後展開反擊，湯斯（Karl-Anthony Towns）在最後47秒飆進超前三分彈，幫助尼克取得94：93超前，隨後坎寧安發生失誤，但布朗森在外線出手未果，坎寧安搶到防守籃板、正式完成大三元，但接下來跳投出手落空，沒能幫助球隊超前，小哈登威（Tim Hardaway Jr.）在外線撿到球出手也沒能投進，尼克就以1分差帶走勝利。

只是當時小哈登威出手時明顯遭到尼克前鋒哈特（Josh Hart）犯規，裁判卻沒響哨，隨後主裁判古斯瑞（David Guthrie）受訪時表示，「比賽時判定哈特是合法的防守動作，但經過回放後，我們觀察到他的動作已經超過犯規邊緣，應該要吹判犯規。」

布朗森攻下全隊最高32分、11助攻，湯斯挹注27分、9籃板，哈特14分、10籃板、5助攻、4抄截。活塞方面，坎寧安25分、10籃板、10助攻，生涯首度在季後賽締造大三元，哈里斯（Tobias Harris）18分、8籃板。

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