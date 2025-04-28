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MLB》驚！道奇強投葛拉斯諾只投1局又傷退 大谷長打+雙安率隊2連勝

2025/04/28 08:03

葛拉斯諾。（路透）葛拉斯諾。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今日只投1局就傷退，不過打線狂掃14支安打，終場以9：2痛宰海盜，奪下2連勝，日本巨星大谷翔平延續火燙手感敲出雙安。

葛拉斯諾上一次出賽投4局因小腿抽筋提前退場，今天面對海盜，首局挨麥卡琴（Andrew McCutchen）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）背靠背全壘打，失掉2分。

葛拉斯諾次局上投手丘熱身時，出現右肩不適情形，最終道奇緊急換投，葛拉斯諾只投1局就傷退，此戰無關勝敗。

道奇展現鐵牛棚，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、費西亞（Alex Vesia）、賈西亞（Luis García）、高梅茲（Yoendrys Gómez）合計8局投球無失分，聯手送出12次三振，未再讓海盜拿下分數。

道奇打線1下展開反撲，大谷選到保送、貝茲（Mookie Betts）敲安，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）推進跑者後，佛里曼（Freddie Freeman）敲安追平比數，接著海盜發生守備、傳球失誤，讓道奇攻下超前分，隨後帕赫斯（Andy Pages）敲安補刀，道奇灌進4分大局。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

道奇2下靠貝茲敲出高飛犧牲打再添1分，第5局T.赫南德茲炸出陽春砲、本季第8轟出爐，帕赫斯也送上2分砲，前5局打完時，道奇8：2領先。

帕赫斯6下擊出適時安打，助隊持續擴大領先，終場道奇就以9：2拿下勝利。帕赫斯全場5打數敲4安，貢獻4打點。

大谷翔平今日4打數敲2安、有一支二壘安打，選到1保送，跑回1分，吞下2K，賽後打擊率為0.286。

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