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MLB》久違炸裂！洋基「法官」夯關鍵超前轟 本季第8轟出爐橫掃藍鳥

2025/04/28 09:10

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與藍鳥打雙重賽，首戰條紋軍11：2大勝。次戰「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟，率隊5：1贏球，單日橫掃藍鳥。

洋基開路先鋒葛里遜（Trent Grisham）敲出首局首打席全壘打，助隊先馳得點，藍鳥則在3上還以顏色，桑坦德（Anthony Santander）回敬一發陽春砲扳平比數，兩隊前5局打完戰成1：1平手。條紋軍先發投手施密特（Clarke Schmidt）主投5局丟1分退場，送出6次三振，無關勝敗。

6下賈吉身為首名打者上場，逮中巴西特（Chris Bassitt）的失投卡特球，掃出右外野陽春砲，擊球初速104.2英哩、飛行距離376英呎，幫助球隊超前比數。這是賈吉本季第8轟，相隔10場比賽炸裂。

洋基攻勢還沒完，後續奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）、埃斯卡拉（J.C. Escarra）安打串聯再添2分，洋基進帳3分大局奠定勝基。

8下埃斯卡拉敲出陽春彈，生涯首轟出爐，洋基再添1分保險分，終場以5：1收勝。洋基在雙重賽橫掃藍鳥，目前戰績17勝11敗，暫居美聯東區龍頭。

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