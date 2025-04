MLB》久違炸裂！洋基「法官」夯關鍵超前轟 本季第8轟出爐橫掃藍鳥

賈吉。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今與藍鳥打雙重賽,首戰條紋軍11:2大勝。次戰「法官」賈吉(Aaron Judge)開轟,率隊5:1贏球,單日橫掃藍鳥。

洋基開路先鋒葛里遜(Trent Grisham)敲出首局首打席全壘打,助隊先馳得點,藍鳥則在3上還以顏色,桑坦德(Anthony Santander)回敬一發陽春砲扳平比數,兩隊前5局打完戰成1:1平手。條紋軍先發投手施密特(Clarke Schmidt)主投5局丟1分退場,送出6次三振,無關勝敗。

6下賈吉身為首名打者上場,逮中巴西特(Chris Bassitt)的失投卡特球,掃出右外野陽春砲,擊球初速104.2英哩、飛行距離376英呎,幫助球隊超前比數。這是賈吉本季第8轟,相隔10場比賽炸裂。

洋基攻勢還沒完,後續奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)、「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)、埃斯卡拉(J.C. Escarra)安打串聯再添2分,洋基進帳3分大局奠定勝基。

8下埃斯卡拉敲出陽春彈,生涯首轟出爐,洋基再添1分保險分,終場以5:1收勝。洋基在雙重賽橫掃藍鳥,目前戰績17勝11敗,暫居美聯東區龍頭。

