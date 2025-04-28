MiLB》李灝宇夯長打終結小低潮 鄭宗哲連4場無安打、林家正遭觸身

Hao-Yu Lee doubles to left to give Toledo a bit more cushion. pic.twitter.com/DQRN29Ekek — Tigers ML Report （@tigersMLreport） April 27, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜3A的台灣好手李灝宇，今日迎戰皇家3A先發出賽，繳出4打數1支安打，並有1分打點的成績，終結個人連續3場比賽無安打的小低潮，終場幫助球隊以2：0獲勝。

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李灝宇今日鎮守三壘打第3棒，面對去年效力日職的前廣島洋投哈奇（Thomas Hatch）首打席吞下三振，第2打席擊出左外野飛球遭到接殺，5下第3次打擊機會，面對對方第2任投手霍夫曼（Andrew Hoffmann）最終仍是揮棒落空三振出局。

7局下半，皇家更換投手西斯克（Evan Sisk），在2人出局二壘有跑者的情況下輪到李灝宇打擊，而他相中低於好球帶且球速75.6英里（約121.7公里）的曲球，一棒敲出左半邊的平飛二壘安打帶有1分打點，幫助球隊繼續增添分數，並拿下最後的勝利。

李灝宇今日4打數敲出1支安打，外帶1分打點並吞下2K，終結連3場比賽沒有安打的小低潮，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.221與.639。

另外在海盜3A打拚的鄭宗哲，今日展現選球眼保送上壘後，靠著隊友的安打回到本壘得分，但本場3打數沒有安打進帳，目前已連4場比賽沒有安打，打擊三圍降至.238/.333/.262。

而目前在運動家2A的林家正，2次的打擊機會沒有安打，甚至在7局上半遭到觸身球保送，8局下半1出局後也遭到更換，打擊率僅剩.077。

鄭宗哲。（資料照，法新社）

林家正。（資料照，法新社）

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