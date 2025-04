MLB》驚人跑速！台美混血球星「卡仔」飛毛腿三壘安 成為史上第一人

卡洛爾。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今日大秀飛毛腿,飆速跑出2支三壘安打,率隊以6:4戰勝勇士。

卡洛爾今日擔任開路先鋒守右外野,1局上半他先展現雷射肩美技,長傳本壘阻殺跑者,幫助投手擋下失分危機,1下則用打擊給投手支援,卡洛爾敲出中外野安打,球一路滾到全壘打牆前,他飛奔上三壘、只花11.02秒,隨後靠著隊友滾地球掩護回來得分。

卡洛爾7局下半再度敲安,掃出右外野深遠飛球落地,他飆速衝上三壘,這次更快只花10.87秒,寫下今年大聯盟最快的三壘安打。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,卡洛爾成為自2015年statcast啟用以來,首位單場跑出2支少於11.05秒三壘安打的選手,驚人跑速寫紀錄。

卡洛爾全場4打數敲2安,跑回1分,吞下1次三振,賽後打擊率0.308、OPS為1.043,他本季已累積4支三壘安打、9發全壘打。

What's faster than fast?



Corbin Carroll races home-to-third in 10.87 seconds for his SECOND TRIPLE of the day! pic.twitter.com/gzKaag0kew