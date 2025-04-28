MLB》驚人跑速！台美混血球星「卡仔」飛毛腿三壘安 成為史上第一人

卡洛爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今日大秀飛毛腿，飆速跑出2支三壘安打，率隊以6：4戰勝勇士。

卡洛爾今日擔任開路先鋒守右外野，1局上半他先展現雷射肩美技，長傳本壘阻殺跑者，幫助投手擋下失分危機，1下則用打擊給投手支援，卡洛爾敲出中外野安打，球一路滾到全壘打牆前，他飛奔上三壘、只花11.02秒，隨後靠著隊友滾地球掩護回來得分。

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卡洛爾7局下半再度敲安，掃出右外野深遠飛球落地，他飆速衝上三壘，這次更快只花10.87秒，寫下今年大聯盟最快的三壘安打。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，卡洛爾成為自2015年statcast啟用以來，首位單場跑出2支少於11.05秒三壘安打的選手，驚人跑速寫紀錄。

卡洛爾全場4打數敲2安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.308、OPS為1.043，他本季已累積4支三壘安打、9發全壘打。

What's faster than fast?



Corbin Carroll races home-to-third in 10.87 seconds for his SECOND TRIPLE of the day! pic.twitter.com/gzKaag0kew — MLB （@MLB） April 27, 2025

What can't this guy do? pic.twitter.com/QpRdR3nuO4 — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） April 27, 2025

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