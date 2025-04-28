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NBA季後賽》塔圖姆37分 衛冕軍塞爾提克力退魔術率先聽牌

2025/04/28 09:56

塔圖姆。（法新社）塔圖姆。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕衛冕軍塞爾提克在東部季後賽首輪G4，靠著塔圖姆（Jayson Tatum）拿37分、14籃板，終場107：98在客場力退魔術，系列賽3：1領先，率先聽牌。

最愛投三分球的塞爾提克，上半場外線僅18投5中，但靠著塔圖姆（Jayson Tatum）拿15分，加上波辛傑斯（Kristaps Porzingis）13分，團隊投籃命中率以46.7％優於魔術的42.9％，以53：48暫時領先。

塞爾提克的J.布朗（Jaylen Brown）第三節獨拿11分，但團隊外線準星依舊欠佳，成為無法拉開分差的關鍵，而魔術因為投籃手感也沒太好，三分球9投2中，團隊24投10中，因此還是一路緊咬比分，無法超前戰局，雙方帶著個位數差距進入第4節。

努力追分的魔術靠著卡特（Wendell Carter Jr.）的進球，幫魔術在最後4分18秒追成91：91平手，但之後波辛傑斯完成三分打，J.布朗兩罰俱中，再度拉開比分，而魔術最後關頭再次逼近，卻都欠缺關鍵一擊，勝負就此底定。

塞爾提克靠8人輪替，塔圖姆全場14罰全中拿37分，J.布朗21分，波辛傑斯拿19分，懷特有18分，哈佛德（Al Horford）雖只有6分，但抓下6籃板、5火鍋，而全隊投籃命中跟魔術都在4成上下，罰球就足足多了12次，成為勝負關鍵之一。

魔術以班切羅（Paolo Banchero）的31分最佳，華格納（Franz Wagner）得24分，卡特9分、11籃板，下一場將到波士頓進行背水一戰，輸球將提前打包回家。

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