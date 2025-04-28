MLB》9下發生連環失誤 巨人拉莫斯「少棒全壘打」和遊騎兵說再見

HELIOT RAMOS WALK-OFF LITTLE LEAGUE HOMER pic.twitter.com/Ceh9c3ZjPq — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） April 27, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人與遊騎兵3連戰的最後1場比賽，遊騎兵在9局下半發生兩次非常致命的傳球失誤，讓拉莫斯（Heliot Ramos）連跑4個壘包回到本壘攻下再見分，終場以3：2收下勝利，系列賽2勝1敗拿下領先優勢。

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9局下半雙方2：2平手，遊騎兵換上傑克森（Luke Jackson）上場投球，首名打者拉莫斯第1球就敲出內野軟弱滾地球，但傑克森下丘將球傳往一壘發生失誤，而在拉莫斯要往三壘推進時，一壘手柏格（Jake Burger）又發生要命的傳球失誤，讓拉莫斯連跑4個壘包拿下再見分結束比賽。

巨人靠著對手一連串的失誤，拿下本季團隊第5場再見比賽，讓拉莫斯達成奇特的「少棒聯盟全壘打（Little League home run）」，而巨人連續兩場都以再見方式取勝，也是繼美國時間2023年7月29、30日的紅襪後再次出現。

回憶起當時發生的情況，拉莫斯表示，他只是想要趕快上一壘，然後他看到球傳偏了才趕緊往二壘推進，「老實說我不清楚他們有沒有人補位，我認為他們已經拿到球了，所以我只停在二壘。然而我看到Matt（Matt Williams，巨人三壘指導教練）一直向我揮臂我才繼續衝，當我看到球已經傳離三壘後我就立刻往本壘邁進，這段時間我只是想試著安全上壘，但我猜我做到了。」

拉莫斯坦言，他不記得上次有過類似的經歷已是何時，但他知道球隊會因此拿這件事來對拉莫斯開玩笑，「這簡直太瘋狂了，球隊應該在打者會議中又會再提出來，他們可能會拿來取笑吧。」

拉莫斯靠著遊騎兵連續的守備失誤，連跑4個壘包回來得到再見分。（美聯社）

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