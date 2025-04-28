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MLB》威廉斯確定遭拔除洋基終結者 布總：這個決定對大家都好

2025/04/28 12:01

威廉斯。（資料照，法新社）威廉斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導指出，開季至今表現不佳的洋基後援投手威廉斯（Devin Williams）被拔除終結者職務，並交由去年季末與季後賽同樣身扛此重任的威佛（Luke Weaver）來擔任。

本季從釀酒人轉隊到洋基的威廉斯，季初依舊擔任球隊把守勝利的重要角色，但目前10場出賽8局的投球，被敲出12支安打失掉10分責失，防禦率高達11.25狀況十分慘淡。

威廉斯表示，事情進展到如此，他並不感到震驚，「終結者是你必須要爭取，且必須不停的努力才能一直成為的角色，我並沒有做到這件事，這也讓我感到失望。當你身在這個角色好幾年後從你身邊奪走，這感覺並不好，我並不應得終結者這個職位。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在美國時間週六通知威廉斯此事時也在談話中給予威廉斯鼓勵，不過他在受訪時重申威廉斯的實力仍非常頂尖，且是個實力強大的選手，「他處於生涯最黃金的時期，然而這件事情就發生了。我總是和我的球員們說：『你的生涯這麼長，你總會面對一些挑戰，這條路上也總會遇到逆境。』」

布恩繼續補充道：「好消息是，Devin有能力去突破難關，並成為更出色的選手，這是我的期望。但目前，把他從終結者的位置拔除，對大家來說都好，我們會讓他嘗試建立新的節奏、信心與動力，我滿心期盼他能成為我們向前邁進的核心人物。」

另外布總也坦言，威廉斯離開終結者的職位後，還不確定他在牛棚的角色定位會是什麼，有可能會讓他擔任在8局登板的佈局投手。

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