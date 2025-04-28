晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運舉重》喜極而泣！為降體脂狂嗑小黃瓜 黃宜甄擺脫腰傷3破全國摘金

2025/04/28 13:00

黃宜甄。（全大運提供）黃宜甄。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕北市大學黃宜甄今天在全大運舉重女子45公斤級登場，她在抓舉繳出75公斤、挺舉95公斤，並以總和170公斤打破大會及全國紀錄摘金。

來自彰化社頭、大一的黃宜甄，雙親在她4歲時離異，由父親及祖母扶養她，她在國一時開始接觸舉重，希望藉此改善家裡環境，之後曾在青年盃、總統盃奪牌，過去在全中運也有亮眼成績。

黃宜甄首度參與全大運就有不俗表現，她在抓舉繳出75公斤，改寫林呈璟在2021年世界舉重錦標賽繳出的74公斤全國紀錄。挺舉則是舉起95公斤，打破林呈璟在110年青年盃締造的全國紀錄93公斤，總和170公斤也突破全國紀錄165公斤。

對於能3破全國紀錄摘金，黃宜甄喜極而泣，她在去年歷經腰部夾擠傷勢，一度痛到連生活都有困難暫停訓練，加上今年第一場國內賽曾出現掉槓失誤，讓她賽前緊張不已，「今天在抓舉時很害怕，前幾天睡覺也是焦慮到呼吸不了，我又是特別容易焦慮的人，選手介紹時很緊張，在台上有呼吸不了的感覺，很感謝學長學姊的加油，破了大會跟全國紀錄很開心，希望未來可以越來越好。」

原本黃宜甄以49公斤為主要賽場，因應國際量級調整，加上教練希望她減脂，她這次改戰45公斤，且從過年迄今體脂自26降到18，飲食控制讓她直呼，真的「食之無味」，吃東西只是為了生活而吃。

對於降體脂秘笈，黃宜甄認為，關鍵還是飲食，除了去醬、去油，連飲料都只能無糖，另外她也每天吃小黃瓜達到「刮油」目的，雖然很辛苦，但她認為很值得，接下來她想繼續加強自己動作穩定性，把傷勢養好，未來朝亞奧運邁進。

黃宜甄。（全大運提供）黃宜甄。（全大運提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中