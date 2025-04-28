全大運舉重》喜極而泣！為降體脂狂嗑小黃瓜 黃宜甄擺脫腰傷3破全國摘金

黃宜甄。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕北市大學黃宜甄今天在全大運舉重女子45公斤級登場，她在抓舉繳出75公斤、挺舉95公斤，並以總和170公斤打破大會及全國紀錄摘金。

來自彰化社頭、大一的黃宜甄，雙親在她4歲時離異，由父親及祖母扶養她，她在國一時開始接觸舉重，希望藉此改善家裡環境，之後曾在青年盃、總統盃奪牌，過去在全中運也有亮眼成績。

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黃宜甄首度參與全大運就有不俗表現，她在抓舉繳出75公斤，改寫林呈璟在2021年世界舉重錦標賽繳出的74公斤全國紀錄。挺舉則是舉起95公斤，打破林呈璟在110年青年盃締造的全國紀錄93公斤，總和170公斤也突破全國紀錄165公斤。

對於能3破全國紀錄摘金，黃宜甄喜極而泣，她在去年歷經腰部夾擠傷勢，一度痛到連生活都有困難暫停訓練，加上今年第一場國內賽曾出現掉槓失誤，讓她賽前緊張不已，「今天在抓舉時很害怕，前幾天睡覺也是焦慮到呼吸不了，我又是特別容易焦慮的人，選手介紹時很緊張，在台上有呼吸不了的感覺，很感謝學長學姊的加油，破了大會跟全國紀錄很開心，希望未來可以越來越好。」

原本黃宜甄以49公斤為主要賽場，因應國際量級調整，加上教練希望她減脂，她這次改戰45公斤，且從過年迄今體脂自26降到18，飲食控制讓她直呼，真的「食之無味」，吃東西只是為了生活而吃。

對於降體脂秘笈，黃宜甄認為，關鍵還是飲食，除了去醬、去油，連飲料都只能無糖，另外她也每天吃小黃瓜達到「刮油」目的，雖然很辛苦，但她認為很值得，接下來她想繼續加強自己動作穩定性，把傷勢養好，未來朝亞奧運邁進。

黃宜甄。（全大運提供）

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