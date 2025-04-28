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中職》Passion Sisters昨粉絲見面會 簽名跨夜倒數成特別回憶

2025/04/28 14:50

Passion Sisters全體參與見面會。（宏將多利安國際提供）Passion Sisters全體參與見面會。（宏將多利安國際提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在4/27（日）晚間舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊與粉絲們同歡，下午先舉辦新成員巾喜見面會，由日籍成員桃子、中職沈佳宜-衣宸、芊芊、牛奶、莎莎、璇璇、維尼、瑄為粉絲簽名與合照，球迷們帶著新成員的應援毛巾熱情參與，報名時有粉絲詢問，是否可為在學小孩報名，希望藉由啦啦隊的正面能量鼓勵孩子認真學習，也有夫妻和情侶檔ㄧ起報名，表達深受啦啦隊的應援魅力而感動。

晚間六點活動正式開始，由七組精彩的舞蹈表演開場，韓籍成員邊荷律、李丹妃的疾風街道和桃子展現身段的新體操演出，更是讓近距離欣賞的粉絲大呼過癮，今年由PS成員白白擔任舞台總監，讓大家稱讚Passion Sisters的舞蹈實力大躍升！

這次的粉絲見面會，在活動兩星期前開賣，615個名額開賣即完售，尤其許多粉絲得知可和33位成員大合照和獲得33位成員親簽海報都興奮不已，對於無法搶到名額的人更是相當扼腕，直呼以後可否在大巨蛋舉辦。

對於PS女孩，每個人要在時間內完成615個訂製大球上簽名，雖然手酸但仍開心感動粉絲的熱情，新加入的日籍成員桃子簽名是畫ㄧ顆桃子，筆畫還算少，相對於韓籍成員邊荷律的插畫簽名，隊員們都紛紛鼓噪動作加快，讓荷律直喊手要斷了，而扛霸子峮峮因經驗豐富，傳授很多簽名秘訣給學妹們，馬拉松式的簽名將持續到最後一位報名者，經紀人乖姐表示，33人的簽名活動，最大的難度在於時間的拿捏，但即使會簽到半夜，PS女孩都會盡最大的努力和滿滿的熱情完成！最後全員簽名確實跨夜完成，和球迷ㄧ起跨夜倒數，也成為特別的回憶！

PS邊荷律。（宏將多利安國際提供）PS邊荷律。（宏將多利安國際提供）

PS成員君白（左）和小迪（右）。（宏將多利安國際提供）PS成員君白（左）和小迪（右）。（宏將多利安國際提供）

PS新人成員衣宸。（宏將多利安國際提供）PS新人成員衣宸。（宏將多利安國際提供）

PS峮峮。（宏將多利安國際提供）PS峮峮。（宏將多利安國際提供）

PS日籍成員桃子。（宏將多利安國際提供）PS日籍成員桃子。（宏將多利安國際提供）

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