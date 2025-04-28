桌球》國際賽首度扳倒早田希娜 16歲張本美和締造WTT挑戰賽首次3連霸

張本美和在女單決賽擊敗早田希娜，締造3連霸。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的日本一姐張本美和今天凌晨在2025年WTT突尼斯挑戰賽女單決賽，以4:1擊退世界排名第7的同胞前輩早田希娜，連續3年封后，也締造WTT挑戰賽史上首位在單打完成3連霸的紀錄。

張本美和和木原美悠的組合，在女雙決賽也以3:1力退隊友大藤沙月/橫井咲櫻。張本和松島輝空的混雙搭檔則在決賽以2:3不敵印度組合沙赫/齊塔莉，張本美和本次賽事共收穫2冠、1亞，成為最大贏家。

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世界排名第6的張本美和，過去在國際賽和早田希娜交手5次都吞下敗仗，包括去年的札格瑞布挑戰賽決賽、盧比安納球星挑戰賽4強戰都1局未得。

今天再度對壘，張本美和首局就展現反手速度及相持球威力，在7:9落後下連拿3分，10:9率先聽牌，之後雖然被早田化解兩個局點，最終仍以13:11先馳得點。

次局，張本4:0強勢開局後一路領先，很快地以11:2再下一城。打出氣勢的張本美和，第3局又是在8:9落後下，連續正手搶攻得手，11:9後來居上。

去年巴黎奧運奪下女單銅牌的早田希娜，第4局展開反撲，11:7扳回一城，第5局也取得10:8聽牌。關鍵時刻，張本美和沉著應戰連續救回兩個局點後，以11:10反超，最終以13:11拿下，中止國際賽對戰5連敗。

男單方面，世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗在決賽以11:6、12:10、11:9、11:9擊敗世界排名32的丹麥好手林德，奪下生涯第4座WTT單打冠軍。

法國「眼鏡弟」F.勒布朗力克丹麥好手林德，摘下男單冠軍。（取自WTT官網）

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